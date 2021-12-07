Белый дом пошел на уступки? Чем закончилась онлайн-встреча Байдена и Путина

В ходе разговора обсуждалась не только Украина, но и хакерство, а также ситуация в Иране

Во вторник, 7 декабря, завершились онлайн-переговоры между американским лидером Джозефом Байденом и российским президентом Владимиром Путиным. Они длились чуть больше двух часов.

"Телеграф" коротко расскажет об итогах беседы двух политиков, ссылаясь на Белый дом и росСМИ.

О чем говорили?

Никакой информации о конкретных решениях или компромиссах, на которые пришлось пойти президентам, в Вашингтоне не сообщают. Все сухо и в соответствии с языком документом. Да и в целом данных, как на два часа разговора, сообщается крайне мало.

В целом, версию Белого дома можно подать тезисно:

больше всего внимания уделялось вопросам Украины. Америка в который раз высказала свою поддержку украинскому государству и призвала Россию вернуться к дипломатическому варианту решению конфликта;

США будет работать по "украинской теме" вплотную с другими союзниками (скорее всего имеется в виду Европа и государства, входящие в НАТО);

обсуждалась общая стратегическая стабильность Америки и России;

президенты не обошли вниманием проблемы Ирана (скорее всего, речь идет о миграционном потоке из этой страны);

был поднят вопрос кибербезопасности, в т.ч. "программ-вымогателей".

Что по итогам?

Несмотря на то, что официальной версии Кремля по итогам беседы пока не было, в российские медиа уже просочилась информация о некоторых резонансных действиях Америки.

Среди них — исключение из проекта оборонного бюджета США на 2022 год положений о:

санкциях против газопровода "Северного потока-2";

экономических ограничениях против 35 российских граждан;

запрете на покупку американцами суверенных долговых обязательств Российской Федерации.

При этом появился новый пункт, которым Украине выделяется 300 млн долларов военной помощи.

Детали общения

Согласно информации российских СМИ, оба президента общались сугубо один-на-один, и риторика обоих была весьма жесткой. При этом начало беседы, видео которого попало в сеть, наоборот демонстрировало спокойный настрой обеих политиков.

Известно, что Байден и Путин в общей сложности проговорили два часа и пять минут. Изначально стороны надеялись на максимум часовую беседу.

Переводчики и любые другие помощники президентов находились в других комнатах. Если было необходимо получить консультацию или документы, эти люди специально приглашались в комнату.

Напомним, что изначально информация о подготовке переговоров между лидерами Америки и России появилась после заявлений о подготовке государственного переворота в Украине. Об этом во время своего пресс-марафона говорил президент Украины Владимир Зеленский.

К слову, у Байдена запланирован разговор и с главой украинского государства. Военный эксперт, генерал Николай Маломуж надеется, что по итогам общения политиков станет ясно — Байден отстаивал перед Путиным несколько главных вопросов касаемо Украины.