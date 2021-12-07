Переговоры Байдена с Путиным завершатся звонком в Украину: что известно

Переговоры российского и американского лидера пройдут в закрытом формате.

Нарастающее напряжение на границе Украины из-за близкого присутствия российских войск будет одной из тем предстоящего видеоразговора двух лидеров — США и России. Джо Байден и Владимир Путин планируют обсудить ряд вопросов 7 декабря. "Телеграф" собрал основные известные факты, касающиеся этого разговора.

Переговоры с украинским президентом

Перед переговорами глав России и США, американский Госсекретарь Энтони Блинкен пообщался с украинским президентом Владимиром Зеленским. Ранее предполагалось, что разговор пройдет между лидерами государств. Госсекретарь и украинский глава государства обсудили ситуацию возле украинских рубежей и санкции против России. Договорились также о разговоре Байдена и Зеленского после видеосвязи с Путиным.

О чем будут говорить

Одним из основных вопросов обсуждения Байдена и Путина станет ситуация в Украине и возле ее границ. Об этом на брифинге рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что США поддерживают независимость и целостность Украины. Среди планируемых вопросов также и межгосударственные — стратегическая стабильность и кибербезопасность. Напомним, американские компании обвиняли в массовых кибератаках именно российских хакеров. В перечне возможных тем для разговора также называют Сирию, Иран, Афганистан.

Ранее "Телеграф" писал, что на границе Украины и РФ увеличивается присутствие военного контингента страны-агрессора. Иностранные СМИ опубликовали ряд планов, которые основаны на разведданных их источников и касаются вероятных атак на Украину.