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Германию официально возглавил Олаф Шольц: уже известна его позиция по Украине

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Олаф Шольц взял курс на поддержку нашей страны, но есть нюансы Новость обновлена 08 декабря 2021, 12:55
Олаф Шольц взял курс на поддержку нашей страны, но есть нюансы

В Берлине говорят, что Украина должна оставаться транзитером газа в страны ЕС

В среду, 8 декабря, в Германии официально назначили новым канцлером 63-летнего Олафа Шольца, социал-демократическая партия которого победила на выборах и уже создала коалицию с "Зелеными" и либералами из "Свободной демократической партии". И хоть это лишь первый день новоизбранного главы Германии в кресле канцлера, его позиция насчет Украины уже известна. 

По информации Spiegel Online, как и все европейские лидеры, Шольц выразил обеспокоенность насчет того, что Россия накапливает на границе с Украиной многотысячное войско. 

По словам нового канцлера, границы нашей страны должны быть неприкосновенными, и никто не должен "перекраивать" их. Шольц также заверил, что в Германии пристально следят за событиями в Украине, и если возникнет реальная угроза, ситуацию "воспримут как неприемлемую". О каких-то конкретных действиях насчет нашей страны новоиспеченный канцлер пока сказать не успел. 

Также известно, что Берлин при Шольце продолжит работу "в общих интересах Европы", не изменит риторику о целостности Украины, но останется главным европейским бенефициаром российского газопровода "Северный поток-2", который вредит Украине. Впрочем, Шольц также заявил, что Германия выступает за то, чтобы наша страна оставалась транзитером газа в ЕС.

Отметим, что при правительстве Меркель Олаф Шольц был министром финансов и во время пандемии оказывал чрезвычайную помощь населению — миллиарды бюджетных евро. Теперь же он обещает повысить минимальную почасовую оплату труда для своих сограждан до 12 евро в час (пока еще она составляет 9 евро 60 центов).

Напомним, что Шольц сменил на посту канцлера Ангелу Меркель, которая теперь намерена отойти от политики и хочет просто отдохнуть.

Теги:
#Германия #Канцлер #Назначение #Олаф Шольц
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