Никаких политических конфликтов: Ангела Меркель рассказала, чем займется на пенсии

После 16 лет на политической арене экс-канцлер просто хочет отдохнуть

С уходом Ангелы Меркель с занимаемого поста немецкого канцлера в Европе заканчивается целая политическая эпоха. Сама же Меркель пока хочет максимально отдалиться от дипломатии и политики.

Об этом она рассказала в интервью изданию Deutsche Welle.

По словам экс-канцлера, она знает, что некоторые коллеги (к примеру, премьер-министр Люксембурга — ред.) в шутку называли её "машиной компромиссов". Меркель говорит, что при этом они никогда не забывали о том, что она, в первую очередь, человек.

"Но я всегда пыталась достичь компромиссов, даже если это требовало много времени", — подчеркнула она.

О планах на будущее — далекое и ближайшее — Ангела Меркель говорит не сильно много. Впрочем, уже известно точно: политикой экс-канцлер Германии заниматься больше не планирует.

"Я не стану решать политические конфликты, роблю и так это уже много лет — 16 лет, как федеральный канцлер", — напомнила Меркель.

Пока она еще не определилась с конкретным занятием на время пенсии. По ее словам, пока в планах отдых, а уж затем — принятие решений о будущем занятии.

Напомним, что некоторые российские политики уже отличились абсурдными заявлениями насчет Меркель. Как информировал "Телеграф", скандально известный Владимир Жириновский предлагал экс-канцлеру переехать в РФ после выхода на пенсию.