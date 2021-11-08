Жодних політичних конфліктів: Ангела Меркель розповіла, чим займеться на пенсії

Після 16 років на політичній арені екс-канцлер просто хоче відпочити

З відходом Ангели Меркель з посади німецького канцлера в Європі закінчується ціла політична епоха. Сама ж Меркель поки що хоче максимально віддалитися від дипломатії та політики.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Deutsche Welle.

За словами ексканцлерки, вона знає, що деякі колеги (наприклад, прем’єр-міністр Люксембургу — ред.) жартома називали її "машиною компромісів". Меркель каже, що при цьому вони ніколи не забували про те, що вона насамперед людина.

"Але я завжди намагалася досягти компромісів, навіть якщо це вимагало багато часу", — наголосила вона.

Про плани на майбутнє — далеке і найближче — Ангела Меркель говорить не дуже багато. Втім, уже відомо точно: політикою ексканцлерка Німеччини займатись більше не планує.

"Я не вирішуватиму політичні конфлікти, роблю і так це вже багато років — 16 років, як федеральний канцлер", — нагадала Меркель.

Поки що вона ще не визначилася з конкретним заняттям на час пенсії. За її словами, поки що у планах відпочинок, а вже потім — ухвалення рішень про майбутнє заняття.

Нагадаємо, деякі російські політики вже відзначилися абсурдними заявами щодо Меркель. Як інформував "Телеграф", скандально відомий Володимир Жириновський пропонував екс-канцлеру переїхати до РФ після виходу на пенсію.