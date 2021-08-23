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Жириновський запропонував Меркель на пенсії попрацювати в Росії

Автор
В. Куценко
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Автор
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Жириновський запропонував Меркель на пенсії попрацювати в Росії Новина оновлена 22 серпня 2021, 19:08
Володимир Жириновський і Ангела Меркель

На думку політика, чиновники в Європі отримують маленькі пенсії

Скандально відомий глава ЛДПР Володимир Жириновський вважає, що після виходу на пенсію канцлер Німеччини Ангела Меркель може переїхати в Росію.

Про це він заявив в ефірі радіо "Комсомольская правда".

Жириновський згадав, що екс-канцлер ФРН Герхард Шредер (Gerhard Schröder) зараз успішно працює на чолі ради директорів "Роснефти" в РФ, і, на його думку, Меркель може теж отримати "якусь роботу" після виходу на пенсію у вересні.

"У Німеччині та багатьох країнах Європи чиновнику важко збагатитися так, щоб на пенсії жити добре. Хто все життя працював чиновником — дуже мало можливості відкладати гроші", — додав глава ЛДПР.

Як повідомляв "Телеграф", раніше німецькі ЗМІ писали, що Меркель після відходу з поста канцлера Німеччини буде отримувати 15 тисяч євро на місяць і мати невеликий штат працівників.

Варто зауважити, що напередодні Ангела Меркель здійснила робочий візит до Росії для зустрічі з президентом Володимиром Путіним, а 22 серпня в Києві зустрілася з українським лідером Володимиром Зеленським, — за її словами, це може бути її останнім робочим візитом в Україну.

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