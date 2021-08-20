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Путин пожаловался Меркель на Украину и получил резкий ответ (видео)

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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Путин пожаловался Меркель на Украину и получил резкий ответ (видео) Новость обновлена 20 августа 2021, 21:39
Меркель и Путин

Меркель напомнила Путину о Нормандском формате.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа провела встречу с президентом России Владимиром Путиным, во время которой была затронута тема Украины и нарушений режима "тишины".

Трансляция итоговой пресс-конференции велась росСМИ в YouTube.

Путин во время своего выступления заявил, что обстрелы на Донбассе не прекращаются, но вину за это он традиционно возложил на Киев. Также, по его словам, Украина приняла ряд законов, которые, как он убежден, противоречат Минским соглашениям.

"Складывается впечатление, что руководство этой страны решило отказаться от мирного разрешения ситуации", — сказал Путин.

Он попросил Меркель "повлиять" на Украину во время ее предстоящего визита в Киев.

Впрочем, сама Меркель указала, что единственным политическим механизмом обсуждения этой темы остается нормандский формат

"К сожалению, гибнут вдоль линии разграничения украинские военнослужащие, и я очень выступала за то, чтобы возобновить, придать больше жизни этому формату", — отметила она.

Напомним, Меркель посетит Киев 22 августа. Президент Украины Владимир Зеленский ранее высказывал предположения, что Меркель в Киев приедет "не с подарками".

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