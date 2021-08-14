Внушительная пенсия и штат работников: что получит Меркель после ухода с поста канцлера

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после ухода со своего поста получит внушительную пенсию, а также будет иметь право на высокую должность.

Об этом пишет DeMorgen.

Согласно расчетам Немецкой ассоциации налогоплательщиков, ее пенсия составит 15 тысяч евро (472 тысячи гривен). Эта сумма исходит из расчета всего времени, что Меркель проработала в парламенте ФРГ, а также ее канцлерского срока.

Помимо того, Меркель, как и прочим президентам и канцлерам Германии, положен небольшой штат работников, в числе которых офис-менеджер, пара помощников и персональный водитель.

Как известно, она находится на посту канцлера с 2005 года, а депутатский мандат она получила еще в 1990 году.

В своем новогоднем обращении 31 декабря 2020 года, Меркель заявила, что более не будет пытаться занять канцлерский пост. Таким образом, она оставит свою должность перед парламентскими выборами в сентябре 2021 года.

Напомним, Меркель 22 августа должна посетить Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским, до этого она совершит визит в Москву.