Меркель приедет в Киев перед Днем независимости Украины: что известно о ее прощальном визите

Перед «Крымской платформой» и Днем Независимости, 22 августа, в Украину прибудет канцлер Германии Ангела Меркель.

Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

По его словам, в повестке киевской встречи - "безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы".

Как пишет Telegram-канал "VESTI", канцлер Германии и президент Украины также обсудят вопрос транзита газа и Донбасс.

Визит канцлера в Украину Зеленский обсудил с Меркель еще в июле на встрече в Берлине. Известно, что Меркель приедет всего на один день - 22 августа она вернется в Германию. Скорее всего, эта встреча нужна для общения с президентом Украины перед его поездкой в Вашингтон. Судя по риторике канцлера за последние годы - на «Крымской платформе» ждать ее не стоит.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Украине будут праздновать День Независимости - обнародован список участников масштабного концерта. На организацию торжественных мероприятий выделят рекордную сумму в размере 5,4 миллиарда гривен. Стоит отметить, что в этом году 30-летие независимости Украины будут праздновать три дня.

Напоминаем, что еще в мае 2021 года Владимир Зеленский рассказал о программе празднования. Глава государства отметил, что она будет насыщена различными событиями, некоторые из которых пройдут в Украине впервые.