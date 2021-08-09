Меркель приедет в Киев перед Днем независимости Украины: что известно о ее прощальном визите

Перед «Крымской платформой» и Днем Независимости, 22 августа, в Украину прибудет канцлер Германии Ангела Меркель.
Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
По его словам, в повестке киевской встречи - "безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы".
Как пишет Telegram-канал "VESTI", канцлер Германии и президент Украины также обсудят вопрос транзита газа и Донбасс.
Визит канцлера в Украину Зеленский обсудил с Меркель еще в июле на встрече в Берлине.
Известно, что Меркель приедет всего на один день - 22 августа она вернется в Германию.
Скорее всего, эта встреча нужна для общения с президентом Украины перед его поездкой в Вашингтон.
Судя по риторике канцлера за последние годы - на «Крымской платформе» ждать ее не стоит.
Ранее "Телеграф" сообщал, как в Украине будут праздновать День Независимости - обнародован список участников масштабного концерта. На организацию торжественных мероприятий выделят рекордную сумму в размере 5,4 миллиарда гривен. Стоит отметить, что в этом году 30-летие независимости Украины будут праздновать три дня.
Напоминаем, что еще в мае 2021 года Владимир Зеленский рассказал о программе празднования. Глава государства отметил, что она будет насыщена различными событиями, некоторые из которых пройдут в Украине впервые.