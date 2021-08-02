Потап, Могилевская и другие: обнародован список всех участников концерта ко Дню Независимости Украины

В этом году Украина будет праздновать тридцатую годовщину Независимости. На организацию торжественных мероприятий будет выделена рекордная сумма в размере 5,4 миллиардов гривен. Естественно не обойдется и без масштабного концерта.
В сети появилась информация о том, кто будет выступать на НСК Олимпийский в 2021 году. Данными об этом поделилась "Политика страны".
В их числе заявлены:
Напомним, ранее поучаствовать в концерте предлагали и украинской группе Green Grey, однако потом приглашение было отменено, поскольку в их репертуаре не оказалось ни единой украиноязычной песни.
После этого вокалист группы Андрей Яценко обвинил Офис президента в дискриминации.
Однако после этого он нарвался на критику пользователей сети, которые предложили группе спеть на украинском языке.