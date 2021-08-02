Скачать
Понедельник, 02.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Откуда вновь взялся Сурков и почему заговорил о новом ударе по Украине
Откуда вновь взялся Сурков и почему заговорил о новом ударе по Украине
Зеленский: "Мы возвращаем Крым домой - в Украину"
Зеленский: "Мы возвращаем Крым домой - в Украину"
Трамп снова метит в президенты? Чем вызваны его попытки оспорить победу Байдена
Трамп снова метит в президенты? Чем вызваны его попытки оспорить победу Байдена
Часть России средь бела дня лишилась Солнца: жители сетуют на апокалипсис и странный "снег" (видео)
Часть России средь бела дня лишилась Солнца: жители сетуют на апокалипсис и странный "снег" (видео)

Потап, Могилевская и другие: обнародован список всех участников концерта ко Дню Независимости Украины

Потап, Могилевская и другие: обнародован список всех участников концерта ко Дню Независимости Украины
Обновлено 17:04 Сегодня Телеграф

В этом году Украина будет праздновать тридцатую годовщину Независимости. На организацию торжественных мероприятий будет выделена рекордная сумма в размере 5,4 миллиардов гривен. Естественно не обойдется и без масштабного концерта. 

В сети появилась информация о том, кто будет выступать на НСК Олимпийский в 2021 году. Данными об этом поделилась "Политика страны". 

В их числе заявлены: 

  • Нина Матвиенко;
  • София Ротару;
  • Тарас Петриненко;
  • Тина Кароль;
  • Руслана;
  • Верка Сердючка;
  • Kyiv Symphony Orchestra;
  • Ансамбль им. Вирского;
  • Сергей Бабкин;
  • Ирина Билык;
  • Олег Винник;
  • "Вопли Видоплясова";
  • "Братья Гадюкины";
  • Валентин Дитюк;
  • Арсен Мирзоян;
  • Наталья Могилевская;
  • Людмила Монастырская;
  • "Океан Эльзы";
  • Виктор Павлик;
  • Оля Полякова;
  • Александр Пономарев;
  • Потап;
  • Джамала;
  • "Скай";
  • "Скрябин";
  • Христина Соловий;
  • ТНМК;
  • Brutto;
  • Dorofeeva;
  • Dzidzio;
  • GO_A;
  • Kazka;
  • Monatik;
  • Mozgi;
  • Tayanna.

Концерт ко Дню Независимости

Напомним, ранее поучаствовать в концерте предлагали и украинской группе Green Grey, однако потом приглашение было отменено, поскольку в их репертуаре не оказалось ни единой украиноязычной песни. 

После этого вокалист группы Андрей Яценко обвинил Офис президента в дискриминации

Однако после этого он нарвался на критику пользователей сети, которые предложили группе спеть на украинском языке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 153

Все по теме:

Концерт, Киев, День Независимости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российские рокеры с песней о Путине продолжают покорять украинцев: видео с выступления на "Файном місті"
02 Гигантскую яхту официально богатейшего россиянина заметили у берегов элитного средиземноморского курорта (фото, видео)
03 Дорожный конфликт на Трухановом: велосипедисты и женщина-таксист не поделили дорогу (видео)
04 "Как у вас такие долбо*бы работают?: стало известно, кем работает мужчина, избивший танцора Нади Дорофеевой
05 В Турции выросло число погибших от пожара, огонь почти добрался до ТЕС и аэропорта Бодрум (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина будет вводить ограничения для невакцинированных от коронавируса
Украина будет вводить ограничения для невакцинированных от коронавируса
Бердянск атаковала новая напасть: в море невозможно нормально зайти (фото, видео)
Бердянск атаковала новая напасть: в море невозможно нормально зайти (фото, видео)
В США назвали имя зоолога, по вине которого мог вспыхнуть COVID-19: что будет с ученым (фото)
В США назвали имя зоолога, по вине которого мог вспыхнуть COVID-19: что будет с ученым (фото)
Настя Каменских и Потап поделились &quot;самым лучшим фото&quot; дня: &quot;Какие теплые&quot;
Настя Каменских и Потап поделились "самым лучшим фото" дня: "Какие теплые"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь