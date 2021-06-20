Стало известно, на что потратят выделенные ко Дню независимости миллиарды

19 июня стало известно, что на празднование 30-летия независимости Украины выделят около 5,4 миллиарда гривен.

В Кабмине поспешили объяснить, куда пойдут миллиарды и заявили, что кроме праздничных торжеств, расходы включают масштабные инфраструктурные проекты.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

"Модернизация 6 региональных аэропортов, развитие европути Киев - Львов - Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в Охматдет и тому подобное. Прогнозируемая сумма расходов в объеме 5,4 млрд грн включает расходы на строительство и модернизацию таких объектов", - говорится в сообщении.

На торжественную программу потратят 100 млн грн.

Кроме того, финансирование всех мероприятий плана будет осуществляться за счет государственного, местных бюджетов, других источников, в том числе частных инвестиций, грантов, донорской помощи.

Стоит отметить, что в этом году 30-летие независимости Украины будут праздновать три дня. Президент Владимир Зеленский рассказал, что программа будет насыщена различными событиями, некоторые из которых пройдут в Украине впервые. Кроме того, будет военный, большой парад.