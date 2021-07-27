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"Нас пытаются стереть из истории Украины": известная группа обвинила Офис президента в дискриминации

"Нас пытаются стереть из истории Украины": известная группа обвинила Офис президента в дискриминации
Обновлено 13:06 Сегодня Телеграф

Солист украинской группы GreenGrey Андрей Яценко, также известный как "Дизель", обвинил Офис президента Владимира Зеленского в дискриминации из-за песни на русском языке.

Как написал музыкант на своей странице в "Фейсбук", в конце мая люди из ОП предложили им поучаствовать в большом концерте в честь 30-летия независимости Украины с песней "Под дождем". 

Дизель говорит, что они начали готовиться и обсуждать все детали, однако позже их уведомили, что предложение больше не в силе: дескать, в концерте будут якобы петь исключительно украиноязычные артисты. 

"За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине! У нас более сотни разных наград, среди них две МТV music awards! Все наши достижения были под флагом Украины и мы всегда гордились этим! Теперь, в связи с "полiтичною доцiльністью" нас пытаются стереть из истории Украины", - возмущен музыкант, уверяя, что песня на русском языке никак не отражает его патриотическую позицию.

Напомним, ранее в Харькове произошел скандал, когда продавщица одного из ларьков отказалась обслуживать женщину на украинском языке.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Скандал, Песни, Дизель, Офис Президента, GreenGrey, Под дождем, Языковой скандал.
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