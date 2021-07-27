Скандал дня: "изгнанную" из-за песни на русском GreenGrey обвинили в работе на два фронта

Украинцы очень бурно отреагировали на заявление солиста украинской группы GreenGrey Андрея Яценко, также известного как "Дизель", который обвинил Офис президента Владимира Зеленского в дискриминации из-за песни на русском языке.

Напомним, Дизель поведал общественности, что они начали готовиться к концерту по случаю 30-летия независимости Украины, где должны были спеть хит "Под дождем". Однако позже из ОП их уведомили, что предложение больше не в силе: дескать, в концерте будут петь исключительно украиноязычные артисты. Артист же заявил, что GreenGrey пытаются "стереть из истории Украины".

Всего за пару часов в "Фейсбуке" пост набрал более тысячи комментариев, в которых интернет-пользователи задаются вопросом: почему бы GreenGrey не написать и не спеть песню на родном украинском языке?

Тем временем военный и блогер Сергей Мисюра ("Капитан Прайс") пишет о том, что уже семь лет кряду Украина развивается, отдаляясь от вражеской РФ. Поэтому, по его словам, сегодня, как никогда, важно прививать народу украинские песни и фильмы.

"Каким бы я толерантным не был, но если у исполнителя нет песни на украинском - он не украинский исполнитель. И не может претендовать на звание украинского. Он творит на два фронта, на обе аудитории - для Украины и России. Точка, - пишет Мисюра. - Вместо поста о том, как вам стыдно, что вы ровесники Украины, ни одной песни на украинском не сделали, для Украины!"

Напомним, ранее в Харькове произошел скандал, когда продавщица одного из ларьков отказалась обслуживать женщину на украинском языке.