Языковой скандал в Харькове: продавщицу, пославшую клиентку "в п**ду", уволили

Накануне в Харькове разгорелся языковой скандал, когда продавщица одного из ларьков отказалась обслуживать женщину на украинском языке, а после и вовсе нецензурно послала ее.

Впрочем, эта история завершилась хэппи-эндом.

Как сообщила автор изначального поста Оксана Хвыля, ей, не без приключений, удалось выйти на владельца.

Изначально, когда Хвыля попросила контакты владельца, женщина дала ей номер подруги, которая послала ее еще раз.

Однако, когда скандал получил широкую огласку, о ситуации узнал владелец киоска и связался с пострадавшей, а продавщицу уволил.

В итоге стороны разошлись миром.

"Так что, отбой воздушной тревоги. Покупайте у владельца картопляники и бандерики. Он рад каждому, и был приятно удивлен таким количеством патриотов", - написала Хвыля.

Как сообщалось ранее, харьковские коммунальщики устроили пьянку прямо в доме возле газового оборудования, а затем один из них набросился на женщину, которая попросила их этого не делать.