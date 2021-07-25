Скачать
Воскресенье, 25.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Роман Прокофьев, CEO и сооснователь Jooble: Мы в Украине не только из-за социальной ответственности - работать здесь в нашем формате прибыльно
Роман Прокофьев, CEO и сооснователь Jooble: Мы в Украине не только из-за социальной ответственности - работать здесь в нашем формате прибыльно
Главные события недели: Безос полетел в космос, в США определились с датой визита Зеленского, в Токио стартовала Олимпиада
Главные события недели: Безос полетел в космос, в США определились с датой визита Зеленского, в Токио стартовала Олимпиада
Оккупанты применили минометы и станковые гранатометы: на Донбассе ранен один украинский военнослужащий
Оккупанты применили минометы и станковые гранатометы: на Донбассе ранен один украинский военнослужащий
Прогноз погоды на неделю: когда в Украину вернется жара
Прогноз погоды на неделю: когда в Украину вернется жара

Языковой скандал в Харькове: продавщицу, пославшую клиентку "в п**ду", уволили

Языковой скандал в Харькове: продавщицу, пославшую клиентку "в п**ду", уволили
Обновлено 21:13 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Накануне в Харькове разгорелся языковой скандал, когда продавщица одного из ларьков отказалась обслуживать женщину на украинском языке, а после и вовсе нецензурно послала ее. 

Впрочем, эта история завершилась хэппи-эндом. 

Как сообщила автор изначального поста Оксана Хвыля, ей, не без приключений, удалось выйти на владельца.

Изначально, когда Хвыля попросила контакты владельца, женщина дала ей номер подруги, которая послала ее еще раз. 

Однако, когда скандал получил широкую огласку, о ситуации узнал владелец киоска и связался с пострадавшей, а продавщицу уволил. 

В итоге стороны разошлись миром. 

"Так что, отбой воздушной тревоги. Покупайте у владельца картопляники и бандерики. Он рад каждому, и был приятно удивлен таким количеством патриотов", - написала Хвыля. 

Как сообщалось ранее, харьковские коммунальщики устроили пьянку прямо в доме возле газового оборудования, а затем один из них набросился на женщину, которая попросила их этого не делать.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 442

Все по теме:

Харьков, Скандал, Украинский язык.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Избитый на турбазе в России министр скончался в больнице, не приходя в сознание
02 "Разбитые головы, задержания, испорченные настроения": как в Одессе прошел концерт Макса Коржа (видео)
03 "Собирали второпях": внешний вид Путина на параде военно-морского флота позабавил сеть
04 В Одессе автомобиль перевернулся на ходу и полетел на группу пешеходов: видео момента аварии и фото последствий
05 "В п***у едь, поняла?" Продавщица в Харькове отказалась обслуживать покупателей на украинском (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина не приоритет: почему Байден перенес встречу с Зеленским
Украина не приоритет: почему Байден перенес встречу с Зеленским
Позорное решение по СП-2 может принести пользу Украине, пока Россия готовит следующую угрозу
Позорное решение по СП-2 может принести пользу Украине, пока Россия готовит следующую угрозу
Непогода продолжает буйствовать в Европе: ливнями затопило Британию и Швейцарию (фото, видео)
Непогода продолжает буйствовать в Европе: ливнями затопило Британию и Швейцарию (фото, видео)
Итоги дня 25 июля: новые случаи штамма Дельта на Львовщине, вторая медаль Украины на Олимпиаде
Итоги дня 25 июля: новые случаи штамма Дельта на Львовщине, вторая медаль Украины на Олимпиаде
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь