Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию.

Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

В Германии Зеленский проведет ряд встреч, в частности с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Состоится также встреча с председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом", - говорится в информации.

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал "Телеграфу", почему его беспокоят заявления, звучащие в последнее время, как со стороны представителей коллективного Запада, так и со стороны украинского президента.