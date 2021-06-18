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Поддержавший строительство "Северного потока-2" преемник Меркель озвучил требование к России

Поддержавший строительство "Северного потока-2" преемник Меркель озвучил требование к России
11:47 Сегодня Телеграф Фокус

Россия должна вывести свои войска с оккупированных ею территорий на востоке Украины, а переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе должны продолжаться в Нормандском формате.

Об этом заявил лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Армин Лашет (нем. Armin Laschet) в интервью Немецкому фонду Маршалла США (The German Marshall Fund of the United States, GMF), передает в пятницу, 17 июня, интернет-издание "Европейская правда",

"Минский процесс, по крайней мере, дал возможность остановить активную фазу конфликта, который мог перерасти в большую войну. Но он пока не решен. Россия должна покинуть оккупированную часть восточной Украины", - подчеркнул немецкий политик.

Он выразил убеждение, что Минский переговорный процесс трансформировал конфликт в политический процесс, хотя пока и были достигнуты результаты, которые от него ожидались.

"Отчасти потому, что раньше никогда не было подобного конфликта. Но переговоры должны продолжаться, в том числе в Нормандском формате", - добавил Лашет.

Как отмечает издание, ранее Лашет заявлял, что поддерживает достройку российского газопровода "Северный поток-2", но при этом, как и действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель, заявляет, что он не должен быть использован для шантажа Украины.

Как сообщалось, в начале июня власти Германии отклонили призывы к поставкам оружия Украине, озвученные ранее сопредседателем "Зеленых" Робертом Габеком и за что ратовал президент Украины Владимир Зеленский.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Германия, Россия, Донбасс, ХДС, Нормандский формат, Минский процесс, Армин Лашет.
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