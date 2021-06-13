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Меркель и Байден обсудили "Северный поток – 2": о чем договорились

Меркель и Байден обсудили "Северный поток – 2": о чем договорились
07:57 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Как США так и Германии важно, чтобы несмотря на запуск "Северного потока-2" транзит газа из РФ сохранился и через Украину.

Такое мнение озвучили 12 июня президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель в рамках саммита G7 в графстве Корнуолл.

Во время обсуждения Меркель подчеркнула как для ФРГ и США важно, чтобы транзит газа из РФ сохранился через территорию Украины.

"Северный поток-2" убьет украинский транзит газа, что повысит его стоимость для населения

Отметим, что Украина, США, а также страны Балтии активно выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2", опасаясь усилению влияния РФ на энергетическом рынке Европы. Америка уже ввела ряд санкций к фирмам, которые участвуют в строительстве трубопровода. В то же время власти Германии продолжают поддерживать газопровод, несмотря на большое число критиков.

Канцлер Германии надеется в скором времени провести более длительную беседу с президентом США и 15 июля планирует посетить США.

Напомним, что глава МИД Дмитрий Кулеба назвал главную угрозу запуска газопровода "Северный поток-2", который стал темой для обсуждения во время недавнего телефонного разговора президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Ангела Меркель, Джо Байден.
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