Меркель и Байден обсудили "Северный поток – 2": о чем договорились

Как США так и Германии важно, чтобы несмотря на запуск "Северного потока-2" транзит газа из РФ сохранился и через Украину.

Такое мнение озвучили 12 июня президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель в рамках саммита G7 в графстве Корнуолл.

Во время обсуждения Меркель подчеркнула как для ФРГ и США важно, чтобы транзит газа из РФ сохранился через территорию Украины.

Отметим, что Украина, США, а также страны Балтии активно выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2", опасаясь усилению влияния РФ на энергетическом рынке Европы. Америка уже ввела ряд санкций к фирмам, которые участвуют в строительстве трубопровода. В то же время власти Германии продолжают поддерживать газопровод, несмотря на большое число критиков.

Канцлер Германии надеется в скором времени провести более длительную беседу с президентом США и 15 июля планирует посетить США.

Напомним, что глава МИД Дмитрий Кулеба назвал главную угрозу запуска газопровода "Северный поток-2", который стал темой для обсуждения во время недавнего телефонного разговора президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского.