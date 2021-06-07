Без обсуждения "Северного потока-2" не обошлось: раскрыты детали разговора Зеленского с Байденом

Президенты Украины и США в Владимир Зеленский и Джо Байден в своем телефонном разговоре затронули тему "Северного потока 2".

Об это сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он сообщил, что главы двух стран согласовали позиции накануне ряда важных событий.

"Что бы там ни выдумывали критики, но Джозеф Байден вновь подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и предоставлению нашей стране Плана действий по членству в НАТО", - написал он.

Ермак также сообщил, что Байден заверил Зеленского в "безопасностных гарантиях" в вопросах "Северного потока 2", а украинский президент в ответ проинформировал о прогрессе Украины в плане реформ и процессе деолигархизации.

Кроме того, он добавил, что Байден пригласил Зеленского в США в июле.

Как сообщалось ранее, разговор президентов США и Украины состоялся накануне встречи Байдена с Путиным, которая произойдет 16 июня в швейцарской Женеве.