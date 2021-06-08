Скачать
Вторник, 08.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Улицу озарила мощная вспышка: появились видео момента взрыва в Харькове и данные о задержанном
Улицу озарила мощная вспышка: появились видео момента взрыва в Харькове и данные о задержанном
Итоги 8 июня: непогода в Украине, обыски в "Партии Шария" и пощечина для Макрона
Итоги 8 июня: непогода в Украине, обыски в "Партии Шария" и пощечина для Макрона
Холодильник выиграл у телевизора нокаутом: в Украине оценили шансы Зеленского на повторное избрание президентом
Холодильник выиграл у телевизора нокаутом: в Украине оценили шансы Зеленского на повторное избрание президентом
Алексей Арестович: Те, кто считает Зеленского клоуном, сами клоуны. Клоун никогда не объявит войну одновременно олигархам, контрабандистам, "ворам в законе" и Путину
Алексей Арестович: Те, кто считает Зеленского клоуном, сами клоуны. Клоун никогда не объявит войну одновременно олигархам, контрабандистам, "ворам в законе" и Путину

Раскалывает союзников: Кулеба напомнил Германии об угрозах "Северного потока-2"

Раскалывает союзников: Кулеба напомнил Германии об угрозах "Северного потока-2"
Обновлено 23:10 Сегодня Телеграф

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал главную угрозу запуска газопровода "Северный поток-2", который стал темой для обсуждения во время недавнего телефонного разговора президента США ДжоБайдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Этот тезис он озвучил на встрече с немецкими чиновниками в Берлине во вторник, 8 июня.

По словам министра, Украина выступает против строительства газопровода не только потому, что оно "подрывает энергетическую безопасность Украины и Европы", но и по той причине, что "раскалывает союзников".

Зеленский будто не понимает, что США выгоднее поддерживать отношения с Германией, нежели с Украиной, – Бобыренко

В первый день визита в Берлин я провел трудные переговоры по Северному потоку-2 и Нормандскому формату.

"В обоих случаях действует правило: ничто окончательно не согласовано, пока все не согласовано", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось ранее, 20 мая США отменили санкции против компании-оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG.  

В МИД Украины заявили, что это еще не значит, что Россия победила.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 176

Все по теме:

Германия, Дмитрий Кулеба, Северный поток-2, Газопроводы, строительства, Минэнергетики Германии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Кошмарил" фермеров и не только: под Одессой убили известного криминального "авторитета" (фото)
02 У Байдена после разговора с Зеленским интересно высказались о встрече с Путиным
03 У Зеленского назвали условие подачи воды в Крым
04 Алексей Арестович: Те, кто считает Зеленского клоуном, сами клоуны. Клоун никогда не объявит войну одновременно олигархам, контрабандистам, "ворам в законе" и Путину
05 "Не нужно выставлять меня в дурном свете": оскорбившая украинских военных бьюти-мастер записала новое видео
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Раскалывает союзников: Кулеба напомнил Германии об угрозах &quot;Северного потока-2&quot;
Раскалывает союзников: Кулеба напомнил Германии об угрозах "Северного потока-2"
Парни бежали и просили вызвать скорую: в Харькове прогремел взрыв (фото, видео)
Парни бежали и просили вызвать скорую: в Харькове прогремел взрыв (фото, видео)
Отомстил: под Киевом мужчина поджег жену (фото)
Отомстил: под Киевом мужчина поджег жену (фото)
Виновные будут наказаны: в суде озвучили показания свидетелей крушения &quot;Боинга&quot; МН17
Виновные будут наказаны: в суде озвучили показания свидетелей крушения "Боинга" МН17
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь