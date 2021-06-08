Раскалывает союзников: Кулеба напомнил Германии об угрозах "Северного потока-2"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал главную угрозу запуска газопровода "Северный поток-2", который стал темой для обсуждения во время недавнего телефонного разговора президента США ДжоБайдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Этот тезис он озвучил на встрече с немецкими чиновниками в Берлине во вторник, 8 июня.

По словам министра, Украина выступает против строительства газопровода не только потому, что оно "подрывает энергетическую безопасность Украины и Европы", но и по той причине, что "раскалывает союзников".

В первый день визита в Берлин я провел трудные переговоры по Северному потоку-2 и Нормандскому формату.

"В обоих случаях действует правило: ничто окончательно не согласовано, пока все не согласовано", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось ранее, 20 мая США отменили санкции против компании-оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG.

В МИД Украины заявили, что это еще не значит, что Россия победила.