Зеленский будто не понимает, что США выгоднее поддерживать отношения с Германией, нежели с Украиной, – Бобыренко

В Администрации американского лидера Джо Байдена передумали приглашать в Белый дом президента Украины Владимира Зеленского, сообщило издание Axios со ссылкой на достоверные источники в Вашингтоне. Встречу лидеров, которая могла состояться перед саммитом Байдена с Путиным (назначен на 16 июня в Женеве), якобы поставила на паузу смена руководства в украинском "Нафтогазе". Дескать, у Байдена обеспокоились тем, что "Зеленский отказывается приложить усилия для борьбы с коррупцией".

При этом сам Зеленский в интервью 7 июня для портала Axios заявил, что готов к встрече с президентом США Джо Байденом "в любом месте планеты". И подчеркнул, что США нужно провести соответствующие консультации с Украиной перед встречей Байдена с Путиным.

Ситуацию "Телеграфу" прокомментировал эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

"Зеленский думает, что мир крутится вокруг него. Отсюда – возмущения по поводу того, что США не дожимают санкциями "Северный поток-2", что не хотят с нами встречаться, другие подобные заявления. Он будто не понимает, что для США важнее – поддерживать отношения с самой богатой экономикой Европы – немецкой. С чего мы решили, что партнерство с нами для США важнее, чем партнерство с Германией? Байден выстраивает отношения с Европой, которые были нарушены при Трампе. И Евросоюз, имеющий третью экономику в мире (после США и Китая) ему куда интереснее, чем проблемная Украина", – поясняет Виктор Бобыренко.

Тем более, отмечает он, украинское руководство само делает всё, чтобы поломать наши отношения с США.

"Никто уже не обманывается касательно того, что Зеленский только кричит о борьбе с олигархами. Тот же Коломойский себя спокойно чувствует в Украине. Нужны действия, а не слова. А из действий у нас лишь деструктив, – подчеркивает аналитик. – Та же смена руководства и набсовета в "Нафтогазе". Запад четко дал понять Зеленскому, что против таких действий. Но Владимир Александрович с компаний дружно наплевали на этот очень четкий и понятный сигнал. И чего они хотят? Ведут себя по беспределу, а потом еще и нагло требуют: "Алё, ребята. А мы не поняли, в чём дело? Мы что, не самый любимый ваш младший брат?" Выходит, нет…"

Напомним, что 16 июня в Женеве произойдет встреча Джо Байдена и Владимира Путина. Во время переговоров Байден планирует еще раз подтвердить приверженность США территориальной целостности Украины.

Также в США не будут колебаться с ответом, если РФ в будущем нанесет ущерб США.