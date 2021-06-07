Скачать
Понедельник, 07.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Ради интереса поджег найденную на улице жидкость: в Днепре произошла трагедия со школьником
Ради интереса поджег найденную на улице жидкость: в Днепре произошла трагедия со школьником
Профессор Александр Феськов: "Европейцы едут лечиться в Украину, ведь качество в наших частных клиниках не хуже, чем в Европе, но цены – в разы ниже"
Профессор Александр Феськов: "Европейцы едут лечиться в Украину, ведь качество в наших частных клиниках не хуже, чем в Европе, но цены – в разы ниже"
"Идея формы сборной Украины с Крымом попала в цель": Муждабаев ответил на истерику россиян
"Идея формы сборной Украины с Крымом попала в цель": Муждабаев ответил на истерику россиян
Почему Притула ушел из "Голоса"? Ответ аналитика
Почему Притула ушел из "Голоса"? Ответ аналитика

Зеленский будто не понимает, что США выгоднее поддерживать отношения с Германией, нежели с Украиной, – Бобыренко

Зеленский будто не понимает, что США выгоднее поддерживать отношения с Германией, нежели с Украиной, – Бобыренко
14:08 Сегодня Телеграф

В Администрации американского лидера Джо Байдена передумали приглашать в Белый дом президента Украины Владимира Зеленского, сообщило издание Axios со ссылкой на достоверные источники в Вашингтоне. Встречу лидеров, которая могла состояться перед саммитом Байдена с Путиным (назначен на 16 июня в Женеве), якобы поставила на паузу смена руководства в украинском "Нафтогазе". Дескать, у Байдена обеспокоились тем, что "Зеленский отказывается приложить усилия для борьбы с коррупцией".

При этом сам Зеленский в интервью 7 июня для портала Axios заявил, что готов к встрече с президентом США Джо Байденом "в любом месте планеты". И подчеркнул, что США нужно провести соответствующие консультации с Украиной перед встречей Байдена с Путиным.

Ситуацию "Телеграфу" прокомментировал эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

"Зеленский думает, что мир крутится вокруг него. Отсюда – возмущения по поводу того, что США не дожимают санкциями "Северный поток-2", что не хотят с нами встречаться, другие подобные заявления. Он будто не понимает, что для США важнее – поддерживать отношения с самой богатой экономикой Европы – немецкой. С чего мы решили, что партнерство с нами для США важнее, чем партнерство с Германией? Байден выстраивает отношения с Европой, которые были нарушены при Трампе. И Евросоюз, имеющий третью экономику в мире (после США и Китая) ему куда интереснее, чем проблемная Украина", – поясняет Виктор Бобыренко.

Тем более, отмечает он, украинское руководство само делает всё, чтобы поломать наши отношения с США.

"Никто уже не обманывается касательно того, что Зеленский только кричит о борьбе с олигархами. Тот же Коломойский себя спокойно чувствует в Украине. Нужны действия, а не слова. А из действий у нас лишь деструктив, – подчеркивает аналитик. – Та же смена руководства и набсовета в "Нафтогазе". Запад четко дал понять Зеленскому, что против таких действий. Но Владимир Александрович с компаний дружно наплевали на этот очень четкий и понятный сигнал. И чего они хотят? Ведут себя по беспределу, а потом еще и нагло требуют: "Алё, ребята. А мы не поняли, в чём дело? Мы что, не самый любимый ваш младший брат?" Выходит, нет…"

Напомним, что 16 июня в Женеве произойдет встреча Джо Байдена и Владимира Путина. Во время переговоров Байден планирует еще раз подтвердить приверженность США территориальной целостности Украины.

Также в США не будут колебаться с ответом, если РФ в будущем нанесет ущерб США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 515

Все по теме:

Германия, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Северный поток-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Свой день рождения встречаю с маленьким чудом": нардеп Светличная родила первенца (фото)
02 Хамят и призывают к запрету: форма сборной Украины к Евро-2020 взбесила россиян
03 "Мы все немного помолились": вице-президент США рассказала о ЧП со своим самолетом и экстренной посадке
04 Байден отказался от идеи встречаться с Зеленским: известна конкретная причина - СМИ
05 В Горловке женщина лишилась ступни из-за взрыва неизвестного взрывного устройства (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аварийные пристани &quot;родной гавани&quot;: туристов шокировало увиденное на побережье Крыма (фото, видео)
Аварийные пристани "родной гавани": туристов шокировало увиденное на побережье Крыма (фото, видео)
&quot;Я сам обманываться рад&quot;: на Киевщине задержали мошенницу, которая использовала людские слабости
"Я сам обманываться рад": на Киевщине задержали мошенницу, которая использовала людские слабости
В Украине дети начнут получать проценты от добычи недр
В Украине дети начнут получать проценты от добычи недр
Зеленский и Байден поговорят по телефону: что об этом известно
Зеленский и Байден поговорят по телефону: что об этом известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь