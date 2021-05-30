"Мы не будем стоять в стороне": Байден рассказал, о чем поговорит с Путиным (видео)

Президент США Джо Байден рассказал, что во время грядущей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным затронет тему прав человека.

Фрагмент его заявления обнародован в телеграм-канале "РИА-новости: США".

По его словам, он даст ясно понять, что Штаты не будут стоять в стороне видя нарушения в этой сфере.

"Я встречусь с Путиным через несколько недель в Женеве. Ясно дам понять, что мы не будем стоять в стороне, позволяя ему нарушать эти права", - сказал Байден.

Как сообщалось ранее, в Белом доме ранее сообщали, что Байден намерен обсудить с Путиным "весь спектр насущных вопросов", в числе которых вмешательства в выборы, кибератаки, ситуация в Украине и Беларуси.

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