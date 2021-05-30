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"Мы не будем стоять в стороне": Байден рассказал, о чем поговорит с Путиным (видео)

"Мы не будем стоять в стороне": Байден рассказал, о чем поговорит с Путиным (видео)
Обновлено 19:14 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Президент США Джо Байден рассказал, что во время грядущей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным затронет тему прав человека. 

Фрагмент его заявления обнародован в телеграм-канале "РИА-новости: США". 

По его словам, он даст ясно понять, что Штаты не будут стоять в стороне видя нарушения в этой сфере. 

"Я встречусь с Путиным через несколько недель в Женеве. Ясно дам понять, что мы не будем стоять в стороне, позволяя ему нарушать эти права", - сказал Байден. 

Как сообщалось ранее, в Белом доме ранее сообщали, что Байден намерен обсудить с Путиным "весь спектр насущных вопросов", в числе которых вмешательства в выборы, кибератаки, ситуация в Украине и Беларуси. 

Прогнозами о том, к чему приведут переговоры лидеров США и РФ, читайте в материале "Телеграф": Путин будет давить на Байдена, вопрос Украины для него критически важен: чего ждать от саммита президентов США и России.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден.
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