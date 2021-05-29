Путин будет давить на Байдена, вопрос Украины для него критически важен: чего ждать от саммита президентов США и России

Саммит президентов США и РФ, который должен состояться 16 июня в Швейцарии по завершении первой международной поездки Байдена с момента вступления в должность президента, продолжает оставаться топ-темой для аналитики. Какие шаги могут быть предприняты (и уже предприняты) сторонами в преддверии вероятного саммита? Будут повышать ставки или идти уступки? До чего могут договориться? Своим мнением с "Телеграфом" поделился доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, директор Центра международных исследований Владимир Дубовик.

"Я бы не переоценивал эту встречу. Мне кажется, что она не будет судьбоносной, не закроет одну эпоху и не откроет некую новую. Это скорее - пристрелка, приглядка. Но не перезагрузка отношений, как было в 2009 при президентстве Обамы, - считает эксперт. - Вашингтон уже очертил, как будет выглядеть его подход к РФ. Жесткая риторика (в том числе в стиле "Путин убийца"), умеренно жесткие санкционные шаги – и тут же заявления о важности стабилизации отношений и не желании эскалации. Как бы: мы к ней готовы, но не хотели бы, лучше бы избежать новой холодной войны".

По мнению Владимира Дубовика, Байден демонстрирует Путину: если измените свое агрессивное поведение, можем говорить об улучшении отношений.

Диалог нужен в любом случае, уверен эксперт. Даже чтобы просто довести до Москвы какую-то позицию, в том числе по Украине.

"С глазу на глаз - прекрасный вариант. А потому точно не стоит считать предложение Байдена об этой встрече "зрадой", уступкой, проявлением слабости, - подчеркивает Владимир Дубовик. - Хоть Россия, понятно, раскручивает именно эти меседжи: это победа, он позвал нас на встречу, мы встали с колен, мы великая держава – и так далее".

Понятно, что скопление российских войск у наших границ в апреле было не случайным, отмечает эксперт. Так Россия хотела показать коллективному Западу в целом и США в частности – смотрите, мы можем вашим "подзащитным" навредить, мы главная сила в регионе.

"Возможно, это сработало, - рассуждает эксперт. - Но я бы не сказал, что у Вашингтона дрогнули нервы. Скорее там рассуждали: "Вы хотите поговорить? Ну, давайте поговорим". Но встреча Байдена с Путиным точно не будет встречей Трампа с Путиным в Хельсинки, когда американский президента стоял, кивал, глупо улыбался и со всем соглашался".

Владимир Дубовик уверен, что идти на уступки пока никто не будет. Он поясняет: "Демократы в последние годы стали антироссийскими, так что своя же партия Байдену не простит слабины. И так был серьезный вал критики, даже от соратников, за то, что он решил не использовать санкции против немецких партнеров проекта "Северный поток-2". Ну, а республиканцы будут критиковать Байдена в любом случае. Так что представить его, идущего на уступки Путину сейчас - трудно. В перспективе – всё возможно. Но точно не сейчас. Ну, а РФ важно показать, что "не лыком шиты". Так что там тоже уступать пока не будут. А ставки они и так повысили апрельской эскалацией".

По мнению директора Центра международных исследований, Россия всячески показывает, что Украина для нее важна.

"Да, США для нас партнеры, настоящие союзники, мы имеем хорошую поддержку с их стороны. Но для Америки не так высока Украина во внешних приоритетах, как для РФ. Если Украина окончательно уходит на Запад, для России это - катастрофа, серьезный удар под дых проектам неоимпериализма, великодержавности. Так что Кремль просто так не уступит. Придется давить. И со стороны США мы видим такую готовность", - считает Владимир Дубовик.

Он уверен, что во время встречи Байден поднимет неудобные для Путина вопросы о вмешательстве РФ в американский избирательный процесс, о кибератаках.

"Если не поднимет, в Вашингтоне ему не этого простят, - поясняет эксперт. - Потому что в США сложилось стойкое убеждение, что Россия совсем обнаглела, и всё чаще лезет в американский политический процесс".

Некие позитивные сдвиги на саммите возможны, предполагает Владимир Дубовик. По сокращению ядерного вооружения, к примеру.

"Женева в этом смысле – символичный город. В годы холодной войны именно там заседала американо-советская комиссия по ядерным вопросам. И там же встретились Горбачев и Рейган, положив конец холодной войне, - акцентирует эксперт. - Возможно, будут какие-то договоренности по Ирану. Хотя РФ вряд ли заинтересована, чтобы США преуспели в иранском вопросе. В то же время, Кремль не заинтересован и в развитии ядерной программы Ирана, который является непредсказуемым игроком. Но играть позитивную роль, помогая Вашингтону договориться с Тегераном, в Москве вряд ли хотят".

Северная Корея - не такой приоритет для Байдена, как для Трампа, отмечает Владимир Дубовик. А в Сирии американцы пытаются "умыть руки". Видят, что режим Асада устоял.

"Эта американская администрация хочет продолжать подходы двух предыдущих – выйти из Ближнего Востока, где Америка завязла после терактов 2001 года. Отстраниться от этого региона - и заниматься более важными вещами – тем же Китаем, который Штаты воспринимают как ключевого оппонента на геополитической арене, - поясняет эксперт. - В общем, серьезного повышения ставок до саммита и в процессе не будет. Никто не хочет переходить черту. Но при этом пока нет возможности от этой самой черты отойти, чтобы не получить обвинения в слабости. Потому и не вижу, чтобы данный саммит привел к неким серьезным последствиям. Скорее его основной вывод будет в стиле "договорились дальше договариваться".

В пятницу, 28 мая, стало известно, что Киев и Вашингтон прорабатывают телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским перед запланированной на середину июня встречей американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.

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