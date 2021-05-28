Байден может пообщаться с Зеленским перед встречей с Путиным - СМИ

В настоящее время Киев и Вашингтон прорабатывают телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским перед запланированной на середину июня встречей американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет в пятницу, 28 мая, украинское интернет-издание "ZN.UA" со ссылкой на источник в Кабинете министров Украины.

"Украинская и американская стороны прорабатывают телефонный звонок между президентами Джо Байденом и Владимиром Зеленским накануне саммита лидеров США и России в Женеве, где Байден встретится с Владимиром Путиным", - говорится в заметке.

Как сообщал ранее "Телеграф", саммит президентов США и РФ должен состояться 16 июня в Швейцарии по завершении первой международной поездки Байдена с момента вступления в должность президента.

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