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Путин может пойти на уступки Байдену ради "Северного потока-2": чего ждать Украине

Путин может пойти на уступки Байдену ради "Северного потока-2": чего ждать Украине
17:02 Сегодня Телеграф

Президент США Джо Байден заявил, что надеется на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в июне этого года. Глава Госдепа США Энтони Блинкен, посетивший 6 мая с визитом Украину, выразил мнение, что встреча Байдена и Путина "лицом к лицу" пошла бы на пользу и России и США. Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич рассказал Телеграфу, чего можно ждать от переговоров Байдена-Путина.

По мнению Игара Тышкевича, переговоры между главами Белого дома и Кремля будут идти в общем американском треке – давление и принуждение РФ к деэскалации конфликтов, которых она немало наплодила по миру. В том числе в Украине.

"Сомневаюсь, что на первых переговорах стороны выйдут на какой-то формат договоренностей или финальный документ. Будет пристрелка, выяснение позиций из первых уст. И Украина – лишь одна из тем, которые будут обговариваться. Будут подниматься вопросы, связанные с Ливией, Сирией, Центрально африканской республикой, Северной Кореей, Ираном, Средней Азией, Аравийским полуостровом, Беларусью, Турцией, Венесуэлой, Кубой, судоходством в Черном море", - перечислят эксперт.

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Он уверен, что также будут подняты климатический вопрос, договоренности о разоружении. Не обойдут стороной Северный поток-2. Игар Тышкевич считает, что с вероятностью 90% он будет достроен, потому что для России это принципиальный вопрос. К тому же в проекте заинтересованные лидеры Евросоюза, особенно Германия. Возможно, СП-2 станет предметом торга по какому-то из важных для США геополитический направлений, где на уступки пойдет РФ.

"Что касается переговоров по Украине, тут важно, чтобы была сформирована четкая позиция самой Украины. Пока мы не субъект, а объект. С украинской стороны нет внятной политики в отношении США. Мы просто просим помощи, а не поясняем, чем можем быть полезны американцам, какой у нас функционал. И пока этого нет - мы остаемся объектом, полем для компромиссов, - уверен Игар Тышкевич. - Нам просто повезло, что для США сейчас выгодно не отдавать Украину в российскую орбиту влияния. Штаты выстраивают политику Триморья (объединение 12 государств ЕС, расположенных в Центральной и Восточной Европе и имеющих выход к Адриатическому, Балтийскому и Чёрному морям; Украина также принимает участие в проекте, но пока не является его частью – Авт.), мы там – важная компонента. Но не потому, что мы что-то сделали, а потому что звезды так сошлись".

В американских СМИ визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину связывали с готовящейся встречей президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

 Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко высказал "Телеграфу" мнение, почему Украине не стоит ждать чуда от визита Блинкена в Киев и от европейского турне Байдена.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Переговоры, Владимир Путин, Джо Байден, Северный поток-2, Игар Тышкевич.
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