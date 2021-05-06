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Визит Энтони Блинкена в Украину: ключевые подробности и главные заявления

Визит Энтони Блинкена в Украину: ключевые подробности и главные заявления
07:48 Сегодня Телеграф Фото: rbk.ru

В ночь на четверг, 6 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Киев для проведения ряда рабочих встреч. Прибыл он в районе полуночи и, согласно его расписанию, первая встреча начнется уже в 9:20, а последняя - в 16:15.

"Телеграф" будет вести текстовую онлайн-трансляцию важнейших событий дня.

00:43 Энтони Блинкен написал пост в Twitter, где заявил, что визит в Киев - важная возможность обсудить агрессию Россию и обговорить реформы в Украине.

 

00:11 На сайте Госдепа появилось развернутое заявление "США и Украина: стратегические партнеры", где было сказано, что США следят за действиями и заявлениями России, что Крым и Донбасс - Украина, и РФ должна вернуть контроль над полуостровом и добросовестно заняться выполнением Минских соглашений.

Дорогой гость на пороге: почему визит Блинкена в Киев - важнейшее событие для внешней политики Украины

Около полуночи госсекретарь США прилетел в "Борисполь":

Чуда не будет: почему Украине не стоит ждать чего-то хорошего от приезда Блинкена в Киев

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Киев, Украина, США, Энтони Блинкен.
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