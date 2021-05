Визит Энтони Блинкена в Украину: ключевые подробности и главные заявления

В ночь на четверг, 6 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Киев для проведения ряда рабочих встреч. Прибыл он в районе полуночи и, согласно его расписанию, первая встреча начнется уже в 9:20, а последняя - в 16:15.

"Телеграф" будет вести текстовую онлайн-трансляцию важнейших событий дня.

00:43 Энтони Блинкен написал пост в Twitter, где заявил, что визит в Киев - важная возможность обсудить агрессию Россию и обговорить реформы в Украине.

Wheels down in Kyiv as we look to strengthen the #USUkrainePartnership. This will be an important opportunity to discuss continued Russian aggression and to underscore the need for maintaining both the pace of and focus on reforms with our Ukrainian partners.

