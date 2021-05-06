Лишь малая часть: Зеленский озвучил число военных Путина, отведенных от границ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что РФ крайне медленно выводит из оккупированного ею Крыма свои войска, собранные якобы для масштабных учений в апреле этого года.

Об этом Зеленский сказал на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в четверг, 6 мая, в Киеве.

"Мы видим только 3-3,5 тысячи военных, которые начали отведение и ушли с территории оккупированного полуострова Крым. Больше нигде мы пока уменьшения не видим. Считаем, что уменьшение это медленное, поэтому вероятная угроза может быть. Да, никто не хочет сюрпризов", - подчеркнул он.

В то же время Зеленский заявил, что "уменьшилось количество снайперских выстрелов" со стороны оккупационных войск на Донбассе. "Именно из-за снайперских выстрелов было большинство погибших в этом году", - сказал он.

При этом президент Украины отметил увеличение случаев применения беспилотных летательных аппаратов "со стороны временно оккупированного Донбасса".

В свою очередь Блинкен отметил, что РФ отвела некоторую часть войск, "но значительные силы остаются на границе с Украиной".

"Россия отвела некоторую технику, но значительное количество техники остается на границе с Украиной. Так что у России есть возможность за достаточно короткое время агрессивно действовать, если она это решит сделать", - сказал госсекретарь США.

Как сообщалось, в марте и апреле этого года РФ сосредоточила на границах с Украиной и в оккупированном Крыму безпрецедентное количество войск. 19 апреля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что на границе Украины и в оккупированном РФ Крыму сейчас находятся более 150 тысяч российских военных.

23 апреля в Пентагоне заявили, что количество войск, сосредоточенных РФ на границах с Украиной, даже больше, чем в 2014 году.

РФ провела масштабные учения, после чего заявила, что возвращает войска в места постоянной дислокации. Так, 23 апреля российские СМИ публиковали видео того, как их военные РФ завершили "учения" на границе с Украиной. Были показаны кадры, как российские армейцы грузят вооружение и тяжелую технику, которая якобы отправится в разные уголки РФ.

Вместе с тем, 28 апреля глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко констатировал, что войска у восточных границ Украины РФ не отводит.