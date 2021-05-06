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Тука о визите Блинкена в Украину: "Надеюсь, Зеленскому вправят мозги"

Тука о визите Блинкена в Украину: "Надеюсь, Зеленскому вправят мозги"
Обновлено 08:42 Сегодня Телеграф Энтони Блинкен и Владимир Зеленский (коллаж - telegraf.com.ua)

В четверг, 6 мая, госсекретарь США Этони Блинкена, посещающий с визитом Украину, проведет официальные встречи, в том числе с президентом Владимиром Зеленским. Известно, что высокий гость прибыл в Киев в ночь на 6 мая.

Бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ, руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука высказал "Телеграфу" надежду, что американские гости "вправят мозги" украинским властям.

"Итоги визита госсекретарь США Этони Блинкена и его заместителя по политическим вопросам Виктории Нуланд можно будет анализировать собственно после визита. А чего хотелось бы – так это, чтобы американцы вправили Зеленскому мозги. Вопрос накопилось уйма. И системное невыполнение государственного оборонного заказа в воюющей стране. И проваленная судебная реформа. И попытка разгона Конституционного суда с неконституционным отстранением его главы. И незаконные решения СНБО о наложении санкций на граждан Украины. И нарушение корпоративных прав в управлении Нафтогазом и Укрзализныцей. При этом со стороны Зеленского какого-то результативного противостояния российской агрессии я не вижу. Да он уже не бельмечет о "посмотреть в глаза Путину и увидеть там мир". Но если вспомнить последние инициативы Зе-команды, думаю, в шоке не только американцы, но и немцы с французами", - отмечает Георгий Тука.

По его мнению, инициатива Зеленского о прямой встрече с Путиным для наших западных партнеров по Нормандскому формату - Парижа и Берлина, мягко говоря, оказалась неожиданной.

"Не меньшим потрясением, думаю, было заявление, сделанное в середине апреля послом Украины в Германии. Речь об Андрее Мельнике, который потребовал включения Украины в НАТО и пригрозил возвращением Киеву ядерного статуса. Думаю, у главы МИД Украины Дмитрия Кулебы телефон был красный после этого… Не успели это разрулить, как наш гарант разродился идеей провести встречу с Путиным. А потом начались еще и географические игры – вплоть до Ватикана как места для этого тет-а-тета. Или другая идея - использовать в качестве посредника между официальными Киевом и Москвой премьер-министра Израиля – Биньямина Нетаньяху. И всё это – на протяжении буквально 10 дней. Думаю, от всего этого у наших западных партнеров, которые привыкли к системной работе, голова – кругом. Они не понимают, как дальше можно поддерживать отношения с такой шоу-властью", - считает Георгий Тука.

Он высказал надежду, что у "наших товарищей из вашингтонского обкома" хватит опыта и возможностей повлиять если не напрямую на самого Зеленского, то хотя бы на людей которые формируют его точки зрения. Дабы сформировать стратегии, дорожные карты, внятные меседжи и методы их воплощения в жизнь.

"Не знаю, правда ли, но прошла информация, будто Нуланд заявила, что не желает, чтобы на встрече присутствовал глава Офиса президента Андрей Ермак. Если это так, то мы на грани политического скандала, - подчеркивает Георгий Тука. - Учитывая, что Зеленский превратил офис-менеджера во второе лицо государства, подобный ход американских визитеров может быть – как удар грязной тряпкой по "зеленому" лицу".

Экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка накануне визита высоких гостей из Вашингтона заявил, что правоохранительные органы должны проверить, какую роль отыграл глава Офиса президента Андрей Ермак в украинско-американском заговоре против действующего президента США Джо Байдена.

О важности визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину "Телеграфу" рассказали глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ" Олег Белоколос, а также политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.

В американских СМИ визит Блинкена связывают с готовящейся встречей президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко высказал "Телеграфу" мнение, почему Украине не стоит ждать чуда от визита Блинкена в Киев и от европейского турне Байдена.

Как сообщалось, украинский генерал оценил роль Блинкена в решении вопроса конфликта на востоке Украины.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Украина, США, Георгий Тука, Энтони Блинкен.
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