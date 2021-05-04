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Коболев, Найем, Данилюк и другие: о чем говорят громкие увольнения в госкомпаниях и к чему они приведут
Коболев, Найем, Данилюк и другие: о чем говорят громкие увольнения в госкомпаниях и к чему они приведут

Коболев, Найем, Данилюк и другие: о чем говорят громкие увольнения в госкомпаниях и к чему они приведут

Коболев, Найем, Данилюк и другие: о чем говорят громкие увольнения в госкомпаниях и к чему они приведут
13:27 Сегодня Телеграф

Конец апреля ознаменовался в Украине массовыми кадровыми ударами по наблюдательным советам и руководству государственных компаний. И речь не только об Андрее Коболеве, который 28 апреля был уволен с должности главы НАК Нафтогаз. Его место, напомним, занял Юрий Витренко, ранее занимавший пост и.о. министра энергетики.

"Телеграф" с помощью экспертов разбирался, с чем связаны игры вокруг набсоветов и руководства госкомпаний – и к чему они могут привести.

Если выстроить события в хронологической последовательности, четко видна тенденция. В среду, 28 апреля, Кабмин уволил с поста председателя правления НАК Нафтогаз Андрея Коболева. И это, и смену Набсовета в самой НАК назвали "надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями".

Также 28 апреля акционеры ОАО "Национальный депозитарий Украины" на годовом общем собрании прекратили полномочия члена наблюдательного совета Нацдепозитария, экс-министра финансов, бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка.

В четверг, 29 апреля, заместитель генерального директора по управлению активами Мустафа Найем сообщил, что покидает ГК "Укроборонпром", а его должность будет упразднена.

В пятницу, 30 апреля, Временная следственная комиссия призвала Кабмин уволить всех членов правления Укрзализныци вместе с исполняющим обязанности председателя правления Иваном Юриком и начать поиск новых членов наблюдательного совета. Как написала председатель ВСК от Верховной Рады Юлия Гришина в своем Facebook, сделано это "под впечатлением от сплошной некомпетентности, дерзости и огромных убытков государственной железной дороги".

Кроме того, 30 апреля стало известно, что Юлия Мендель – пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского – покинет эту должность. Информацию подтвердили в Офисе президента. Это, конечно, не набсовет. Но тоже интересно.

Политический эксперт Светлана Кушнир так комментирует ситуацию: "К нам едет ревизор. Я про визит Госсекретаря США Энтони Блинкена, намеченный на 5-6 мая. И он ускорен (ранее планировался на конец мая), в том числе, из-за того, что наворотили наши власти с играми вокруг Набсоветов. Ситуация накаляется, под нож попали не только Коболев и Набсовет "Нафтогаза". Деятельность Набсовета "Укрзализныци" оценена Временной следственной комиссий Верховной Рады критически, ближе к негативной. То есть, Лещенко и Ко тоже вскоре могут отправиться на выход. Не исключена "усушка, утруска" в руководстве Укрпочты. Мы видим, как уволили Александра Данилюка с должности главы набсовета Национального депозитария (НДУ), как убрали Мустафу Найема из Укроборонпрома. Настроение у власти – резвиться по полной. Но эти резвости чреваты".

По мнению Светланы Кушнир, то, что из Киева уехал постоянный советник МВФ по финансовым вопросам Йоста Люнгман – это протест против сворачивания реформы корпоративного управления со стороны Зеленского и Ко.

"Оно бы все ничего, но в США шторм и "украинагейт", связанный с всплывшими переговорами личного адвоката Трампа – Руди Джулиани – с нынешним главой Офиса президента в поисках компромата на нынешнего президента США Джо Байдена. Дело было в 2019-м, а полную стенограмму разговора опубликовало 30 апреля 2021 года американское издание Buzz Feed. Срочность и плотность событий такая, что глава Госдепа Этони Блинкен перенес дату визита в Украину с конца мая на его начало. И это явно не добрый знак для команды Зеленского – разговоры будут точно серьезные. А итогами мы можем быть вообще не удовлетворены, – прогнозирует Светлана Кушнир. – Но это как раз тот вариант, при котором за все свои слова и действия приходит время отвечать по всем статьям и строгости закона".

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова считает, что история с госкомпаниями связана, в том числе, с острой нехваткой денег в государстве.

"С этим, в принципе, сейчас связаны все действия власти, включая законопроект об изъятии личных средств граждан, которые были "бесконтрольно накоплены". А также обложения налогом имущества под видом "нулевой декларации". Из того же ряда – повышение тарифов, цен... Но есть и другая подоплека. Похоже, руководство нашего государства решило поиграть с МВФ. Мол, "не дадите денег, мы уволим всех согласованных руководителей". МВФ почему-то шантаж не оценил и отозвал своего постоянного представителя по финансовым вопросам в Украине. Чтобы играть на этой шахматной доске, нужно, чтобы тебе дали шахматы. Игра "в Чапаева" тут не пройдёт. Идея стать диким голубем – валять фигурки и "наплевать" на чужую часть доски, как видим, не сработала", – отмечает Татьяна Лупова.

По ее мнению, увольнения в госкопорациях – не последний скандал этой весны. У нас впереди их ещё, как минимум два-три.

"Срочный приезд главы Госдепартамента США обязательно будет иметь последствия, – считает Татьяна Лупова. – Тот же вагнергейт (речь о расследовании касательно провала операции по задержанию представителей ЧВК Вагнера – авт.) анонсирован на май. И возможная встреча Зеленского с Путиным на Донбассе, в Москве, Иерусалиме, Ватикане или непонятно где… Желаний много, на самом же деле все это всего лишь информационный шум, говорящий о том, что никакой встречи скорее всего ближайшее время не будет. Есть ещё один маленький, но возможный вариант со скандалом – увольнение пресс-секретаря президента Юлии Мендель. Интересно, уйдёт ли Мендель молча и кого согласовали на ее место. Судя по слухам, это будет ещё то назначение с целью взять президента под полный контроль... Мы в предвкушении очередных актов этой пьесы".

К слову, ранее эксперты проанализировали для "Телеграфа" уход Юлии Мендель с должности пресс-секретаря президента Украины, а также спрогнозировали? каким будет политический май в Украине.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

США, Укрзализныця, Нафтогаз, Мустафа Найем, Андрей Коболев, Энтони Блинкен, Юлия Мендель.
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