Череда увольнений продолжается: Найем лишился должности в Укроборонпроме

Заместитель генерального директора по управлению активами Мустафа Найем покидает ГК "Укроборонпром", а его должность будет упразднена.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома" на странице в соцсети Facebook в четверг, 29 апреля.

"С целью оптимизации организационной структуры концерна должность заместителя генерального директора по активам будет ликвидирована. В целом штат Укроборонпрома будет оптимизирован на 10%", - говорится в сообщении.

Сам Найем сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что для него такое решение было неожиданным.

"После очередной реорганизация мою должность сократили. Без объяснений. Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным", - написал он.

При этом Найем добавил, что его сотрудничество с концерном на этом этапе заканчивается.

Как сообщалось, это уже не первая громкая отставка и перестановка за последние дни. Так 28 апреля с должности главы "Нафтогаза" сняли Андрея Коболева. Его место занял Юрий Витренко, ранее занимающий пост и.о. министра энергетики.

29 апреля Верховная Рада на внеочередном пленарном заседании в четверг, 29 апреля, поддержала назначение вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины.