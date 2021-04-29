Рада согласилась назначить Германа Галущенко министром энергетики: что о нем известно

Верховная Рада на внеочередном пленарном заседании в четверг, 29 апреля, поддержала назначение вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины вместо Юрия Витренко.

За соответствующее решение на пленарном заседании проголосовали 305 народных депутатов.

После этого он с трибуны парламента дал присягу члена Кабинета министров Украины.

Галущенко был назначен вице-президентом "Энергоатома" год назад и отвечает за вопросы перспективного развития компании.

Он имеет опыт работы в МИД Украины, администрации и секретариате президента Украины и в 2011-2013 годах был директором Департамента судебной работы Минюста.

28 апреля комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальным услугам рассмотрел и поддержал кандидатуру Галущенко на пост министра энергетики.

Как писал "Телеграф", ранее среди возможных кандидатов на пост министра энергетики фамилия Галущенко не фигурировала.

Эксперты рассказали, почему ставку сделали именно на Галущенко, а также спрогнозировали, какие основные задачи придется решать новому министру энергетики.