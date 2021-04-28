Главу НАК "Нафтогаз" Коболева уволили

Только что в Сети появилась новость о том, что с должности главы НАК Нафтогаз Украины уволен Андрей Коболев. Об этом сообщает Телеграмм-канал нардепа Ольги Василевской-Смаглюк.

"Только что на Кабмине уволили Андрея Коболева с должности председателя НАК Нафтогаз Украины. Наконец-то", - коротко сообщила парламентарий.

Ранее Андрей Коболев неоднократно подвергался критике на своей должности. Так, исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что получил уведомление об увольнении его из компании через два месяца и раскритиковал работу Андрея Коболева на должности главы правления НАК. По его словам, Коболев не имеет достаточной компетенции для руководства компанией.

Напомним, 21 марта Кабинет министров Украины согласовал предложение наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" о продлении на четыре года контракта с главой правления Андреем Коболевым. По условиям нового контракта, зарплата Коболева была уменьшена более чем вдвое.

Тогда председатель парламентского комитета энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что решение о продлении контракта председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева принималось исходя из позиции наблюдательного совета компании и оценки деятельности компании правительством.