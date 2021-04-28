Скачать
Среда, 28.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Кабмин принял окончательное решение по карантину на майские праздники
Кабмин принял окончательное решение по карантину на майские праздники
Главу НАК "Нафтогаз" Коболева уволили
Главу НАК "Нафтогаз" Коболева уволили
Еще одна страна вслед за Чехией заподозрила Россию в причастности ко взрывам на военных объектах
Еще одна страна вслед за Чехией заподозрила Россию в причастности ко взрывам на военных объектах
Киев ослабляет карантин на майские праздники, но ряд ограничений еще останутся
Киев ослабляет карантин на майские праздники, но ряд ограничений еще останутся

Главу НАК "Нафтогаз" Коболева уволили

Главу НАК "Нафтогаз" Коболева уволили
15:07 Сегодня Телеграф

Только что в Сети появилась новость о том, что с должности главы НАК Нафтогаз Украины уволен Андрей Коболев. Об этом сообщает Телеграмм-канал нардепа Ольги Василевской-Смаглюк. 

"Только что на Кабмине уволили Андрея Коболева с должности председателя НАК Нафтогаз Украины. Наконец-то", - коротко сообщила парламентарий.

Ранее Андрей Коболев неоднократно подвергался критике на своей должности. Так, исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что получил уведомление об увольнении его из компании через два месяца и раскритиковал работу Андрея Коболева на должности главы правления НАК. По его словам, Коболев не имеет достаточной компетенции для руководства компанией.

Напомним, 21 марта Кабинет министров Украины согласовал предложение наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" о продлении на четыре года контракта с главой правления Андреем Коболевым. По условиям нового контракта, зарплата Коболева была уменьшена более чем вдвое.

Тогда председатель парламентского комитета энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что решение о продлении контракта председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева принималось исходя из позиции наблюдательного совета компании и оценки деятельности компании правительством.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 417

Все по теме:

Нафтогаз Украины, Увольнение, Андрей Коболев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ему не нужен Крым и Донбасс": Гордон назвал цели Путина в Украине
02 Зеленский готов платить любую цену: Лавров высказался о виновниках войны на Донбассе
03 Выпивали, были скандалы: соседи рассказали о семье, зарезанной подростком в Киеве
04 "Мы долго ждали, между прочим": у Путина нашли крайних в проблемах России и США
05 "И за что тут платить 10 грн?" Водные процедуры в одесской маршрутке насмешили сеть (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве нашли сумку с расчлененным телом: появились детали и первое видео с места
В Киеве нашли сумку с расчлененным телом: появились детали и первое видео с места
Три простых рецепта идеальной глазури для паски
Три простых рецепта идеальной глазури для паски
Готовим паски: три пошаговых рецепта, которые получатся у каждого
Готовим паски: три пошаговых рецепта, которые получатся у каждого
Когда и чем правильно красить яйца на Пасху в 2021 году (инфографика)
Когда и чем правильно красить яйца на Пасху в 2021 году (инфографика)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь