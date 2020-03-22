Скачать
Воскресенье, 22.03.2020
Кулеба прокомментировал призыв РФ снять с нее санкции
Кулеба прокомментировал призыв РФ снять с нее санкции
Еще в одной области ввели режим чрезвычайной ситуации
Еще в одной области ввели режим чрезвычайной ситуации
Звездный игрок Ювентуса заболел коронавирусом
Звездный игрок Ювентуса заболел коронавирусом
Почему "коронавирус" так называется и другие понятия инфекции
Почему "коронавирус" так называется и другие понятия инфекции

Зарплата Коболева будет уменьшена больше чем вдвое

Зарплата Коболева будет уменьшена больше чем вдвое
04:02 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:Зарплата главы "Нафтогаза" Андрея Коболева будет существенно меньше, чем раньше.

По условиям нового контракта, зарплата председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз" Андрея Коболева уменьшена более чем вдвое.

Об этом говорится в сообщении Правительственного портала.

"Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" продлил контракт с председателем НАК Андреем Коболевым еще на 4 года - до 22 марта 2024 года. По условиям нового контракта, зарплата руководителя НАК уменьшена более чем в 2 раза. Также отменены премии и снят с повестки дня вопрос выплаты бонусов", - говорится в сообщении.

Дополнительно главе НАК "Нафтогаз" установлен ряд критериев оценки эффективности деятельности, среди которых выполнение плана поступлений в бюджет и рост добычи украинского газа.

Коболев остается в "Нафтогазе"

"Правительство поддержало это кадровое решение с учетом условий Наблюдательного совета", - отмечается в сообщении. 

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Правительство, Нафтогаз, Зарплата, Андрей Коболев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Узнайте самые ярких черты своего характера по тому, как Вы держите чашку
02 Коронавирус: основные симптомы, профилактика и лечение
03 Коронавирус в Украине: Минздрав уточнил данные о количестве заболевших
04 Карантин в Украине: в столице введено еще одно ограничение
05 Режим ЧС введен в еще одной области Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире разрабатывают около 20 вакцин против Covid-19
В мире разрабатывают около 20 вакцин против Covid-19
В Грузии ввели режим чрезвычайного положения
В Грузии ввели режим чрезвычайного положения
В Киеве выделили 23 млн грн на дезинфекцию домов (Фото)
В Киеве выделили 23 млн грн на дезинфекцию домов
Коронавирус: основные симптомы, профилактика и лечение
Коронавирус: основные симптомы, профилактика и лечение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь