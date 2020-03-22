Зарплата Коболева будет уменьшена больше чем вдвое

Новости Бизнеса:Зарплата главы "Нафтогаза" Андрея Коболева будет существенно меньше, чем раньше.

По условиям нового контракта, зарплата председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз" Андрея Коболева уменьшена более чем вдвое.

Об этом говорится в сообщении Правительственного портала.

"Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" продлил контракт с председателем НАК Андреем Коболевым еще на 4 года - до 22 марта 2024 года. По условиям нового контракта, зарплата руководителя НАК уменьшена более чем в 2 раза. Также отменены премии и снят с повестки дня вопрос выплаты бонусов", - говорится в сообщении.

Дополнительно главе НАК "Нафтогаз" установлен ряд критериев оценки эффективности деятельности, среди которых выполнение плана поступлений в бюджет и рост добычи украинского газа.

"Правительство поддержало это кадровое решение с учетом условий Наблюдательного совета", - отмечается в сообщении.

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