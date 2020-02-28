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Коболев о санкциях США: Они остановят "Северный поток 2"

Коболев о санкциях США: Они остановят "Северный поток 2"
16:15 Сегодня Телеграф УНН

Новости Бизнеса:Коболев считает Россия не имеет необходимых технологий для завершения "Северного потока-2".

Российская сторона не обладает необходимыми технологиями, чтобы завершить строительство проекта газопровода "Северный поток-2". Об этом в интервью немецкому изданию Die Zeit рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает УНН.

Так, комментируя введенные недавно американские санкции по "Северному потоку-2", Коболев отметил, что "эти санкции являются чрезвычайно полезными для энергетической безопасности Европы и Украины".

"Эти санкции остановят "Северный поток-2". Российская сторона не обладает необходимыми технологиями, чтобы завершить проект", - подчеркнул он.

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На просьбу журналиста прокомментировать заявления российской стороны, которая уверяет в способности закончить "Северный поток-2", только с некоторой задержкой, глава правления Нафтогаза напомнил о том, что Россия славится распространением фейков.

"Как журналисты, вы должны быть в курсе, какое огромное количество дезинформации используется, и Россия в этом лидер. За несколько дней до введения санкций немцы и россияне пытались убедить американцев, что санкции не будут иметь никакого эффекта на "Северный поток-2". Они сознательно лгали", - добавил он.

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В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны, в который было включено положение о санкциях по "Северному потоку-2", в том числе против компаний, которые согласились принять участие в данном проекте.

Новые санкции против проекта газопровода "Северный поток-2" со стороны США могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года. Комментируя введение санкций, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" является максимально "прозрачным", "предсказуемым" и "выгодным" проектом как для РФ, так и для европейских потребителей, поэтому газопровод будет достроен, несмотря на "беспрецедентное" сопротивление.

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США, Россия, Нафтогаз, Санкции, Андрей Коболев, Северный поток-2.
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