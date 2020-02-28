"Конституционные правки" в РФ озадачили большую часть россиян

Большая часть россиян не понимает смысла "конституционных" поправок.

64% опрошенных граждан России не понимают сути предложенных поправок в Конституцию РФ, а 58% заявили, что не понимают, зачем они нужны.

Данные опроса размещены на сайте "Левада-центра".

Большинство опрошенных, 64%, сказали, что не понимают сути предложенных поправок, еще 58% — зачем они нужны. По просьбе партнеров опроса "Открытых медиа" социологи также спросили: должен ли Путин отойти от руководства страной по истечении президентского срока в 2024 году. Мнения разделились почти поровну: 46% (то есть относительное большинство) за его уход от власти, 45% хотели бы продолжения его правления.

Четверть россиян (25%) готовы проголосовать за поправки в Конституцию, еще 37% сказали, что пойдут на голосование, но не определились, поддержат ли предложенные изменения. 23% сообщили, что не готовы участвовать в голосовании, а 10% выступили против принятия поправок.

Опрос проводился при информационной поддержке издания "Открытые медиа".