В России мужчина решил устроить пиротехническое шоу (Видео)

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11:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина в квартире поджег порох, произошел взрыв.

В Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина поджег в квартире порох, в результате чего взрывной волной выбило окна и двери, а его отец выпрыгнул в окно.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание "Фонтанка".

"Сотрудники экстренных служб наполнили жилую пятиэтажку в Калининском районе. Утром 28 февраля там прогремел взрыв. Волной выбило окна и двери, а с третьего этажа на газон выпал пенсионер", - пишет издание.

Отмечается, что 39-летний житель дома №15 по улице Замшина, будучи сильно пьяным, поджег порох. Взрыв был сильным, его услышали все соседи. Сначала прогремел взрыв, затем на землю посыпались осколки битого стекла, повалил дым. Также внутри квартиры на третьем этаже выбило межкомнатные двери.

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Также сообщается, что взрыв прогремел около 10:15. В это время в двухкомнатной квартире находились 39-летний пьяный мужчина и его отец, который спал. Полиция уже на месте и задержала подрывника. Сильно он не пострадал, но находится в невменяемом состоянии, что значительно усложняет опрос. Силовики пытаются понять, что местный житель взрывал, и где он взял порох.

"Отец, который спал, от взрыва проснулся и мгновенно отреагировал на чрезвычайную ситуацию, выпрыгнув из окна", - добавляет издание.

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Россия, Полиция, Взрыв, Санкт-Петербург, РФ.
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