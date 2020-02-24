В Киеве на Троещине взорвали отделение банка

Новости Украины:В Киеве на проспекте Маяковского, 26 ночью взорвали отделение банка.

Мощный взрыв прогремел ночью 24 февраля в отделении "Таскомбанка", расположенного в Киеве на проспекте Маяковского, 26. К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Также злоумышленникам не удалось ограбить банкомат – он остался целым.

Взрыв в отделении банка прогремел около 2 часов ночи, пишет "Информатор". Однако в полицию сообщения о происшествии поступило лишь около 3:20.

Жители соседних с банком домов рассказывают, что услышали громкий взрыв, однако не сразу поняли, что произошло на самом деле.

В результате взрыва здание банка получило серьезные повреждения, разбиты окна и входные двери. Однако банкомат, который вероятнее всего и был целью злоумышленников, остался целым. Также в результате инцидента нет пострадавших.

Сейчас дело о подрыве "Таскомбанка" расследует полиция.

Что известно о "Таскомбанк"? Один из первых коммерческих банков в Украине, основан в 1989 году. Главным его владельцем является бизнесмен и бывший регионал Сергей Тигипко.

По размерам чистых активов "Таскомбанк" сейчас входит в 20 крупнейших банков Украины. В 2018 году он также попал в 20 самых прибыльных украинских банков, получив чистый доход в сумме 402 миллиона гривен.

Напомним, в Николаеве ночью воскресенья, 16 февраля, неизвестные злоумышленники проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили из него более четверти миллиона гривен.

Также сообщалось, что в конце января в Харькове взорвали банкомат и похитили из него деньги. В результате взрыва никто не пострадал. О сумме похищенных средств не сообщалось.