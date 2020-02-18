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Неизвестные подорвали банкомат в Запорожье

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Неизвестные подорвали банкомат в Запорожье
11:40 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Новости Украины:В Запорожье неизвестные подорвали банкомат и фасад филиала одного из банков в Днепровском районе города.

Ночью в Запорожье взорвали отделение "УкрСиббанка" на первом этаже многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-службу полиции в Запорожской области.

Взрыв произошел в Днепровском районе по улице Бородинской. Банковское отделение находится на первом этаже многоэтажного дома.

"Полицейскими установлено, что неизвестные лица, путем подрыва повредили банкомат и фасад филиала одного из банков, расположенных на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Сумма ущерба устанавливается. В настоящее время проводятся первоочередные следственно-оперативные действия, продолжается осмотр места происшествия. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления", - сообщили в полиции.

По словам местных жителей, около трех часов ночи они услышали сильный взрыв, в результате которого пластиковый фасад отделения разлетелся на осколки.

Был открыт и сам банкомат, который находился внутри. Видно, что из пяти кассет в банкомате осталась одна с пометкой "21:00".

Утром на месте происшествия работали работники правоохранительных органов и и криминалистическая лаборатория. Сотрудники банка от комментариев отказываются.

В Киеве пытались взорвать банкомат

По данному факту открыто дело по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Николаеве ночью воскресенья, 16 февраля, неизвестные злоумышленники проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили из него более четверти миллиона гривен.

Также сообщалось, что в конце января в Харькове взорвали банкомат и похитили из него деньги. В результате взрыва никто не пострадал. О сумме похищенных средств не сообщалось.

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Запорожская область, Банкомат, Кража, Ограбление, Происшествие.
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