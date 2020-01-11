Неизвестные подорвали банкомат в Харькове (Фото, Видео)

Новости Украины:В следствии подрыва банкомата никто не пострадал.

В ночь на субботу неизвестные взорвали банкомат Ощадбанка на Стадионном проезде в Харькове.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в полицию около 4:00.

"Злоумышленникам не удалось завладеть денежными средствами. Пострадавших лиц нет", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что банкомат был взорван при помощи самодельного устройства.

Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.