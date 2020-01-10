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В Киеве пытались взорвать банкомат

В Киеве пытались взорвать банкомат
13:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Киев оперативный

Новости Украины:В Оболонском районе Киева произошла попытка ограбления банкомата Укрсиббанка.

В Оболонском районе Киева двое мужчин в балаклавах пытались подорвать банкомат, сообщает пресс-служба полиции столицы.

Взрыв произошел в отделении банка на улице Героев Днепра. На место прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехническая и кинологическая службы.

"Правоохранители установили, что двое неизвестных в балаклавах зашли в помещение банка, прикрепили к корпусу банкомата взрывное устройство, происхождение которого будет установлено позже. В результате повреждено помещение и имущество банка, а сейф с деньгами остался невредимым", - сообщили в полиции.

В Кировоградской области неизвестные взорвали банкомат

По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Полиция проводит мероприятия для установления обстоятельств преступления и задержания злоумышленников.

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Банк, УкрСиббанк, Банкомат, подрыв.
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