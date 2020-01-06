В Кировоградской области неизвестные взорвали банкомат

Новости Украины:В Онуфриевке из взорванного банкомата украли 769360 гривен.

Неизвестные повредили банкомат и украли оттуда 769360 гривен в Онуфриевке в Кировоградской области. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Банкомат расположен в здании по ул. Центральной 7. Это здание поселкового совета. Чтобы получить деньги, его взорвали с помощью неустановленного взрывного устройства. Стоимость поврежденного банкомата - 60 тыс. гривен.

Сейчас суд предоставил доступ к видеозаписи с камер наблюдения, установленных на зданиях, расположенных неподалеку от места происшествия.