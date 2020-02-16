В Николаеве взорвали банкомат и украли четверть миллиона гривен

Новости Украины:Ночью 16 февраля во Львове неизвестные в отделении банка взорвали банкомат и украли более 250 тысяч гривен.

В Николаеве ночью воскресенья, 16 февраля, неизвестные злоумышленники проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили из него более четверти миллиона гривен. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

"Ночью 16 февраля, в 2:40, на ул. Космонавтов в Ингульском районе неизвестные, отжав окно, проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили денежные средства. В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма похищенных средств составила более 250 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали взрывотехники, следственно-оперативная группа. Установлено, что преступники взорвали банкомат, который находится в помещении банка в нежилом здании.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и разыскивают причастных к нему лиц.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 185 (Кража, совершенная в крупных размерах), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Напомним, в Оболонском районе Киева двое мужчин в балаклавах пытались подорвать банкомат.