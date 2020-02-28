Россиянин привез коронавирус в Азербайджан

Новости мира:У гражданина РФ в Азербайджане обнаружили коронавирус.

В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб.

"Это гражданин России, прибывший на территорию Азербайджана из Ирана. Он помещен в инфекционный блок специального режима", - отмечается в информации штаба.

По его данным, заражение россиянина коронавирусом подтверждено тестом, в настоящее время состояние пациента стабильное.

"Для предотвращения распространения вируса предпринимаются необходимые меры, в том числе проводится работа по выявлению лиц, с которыми контактировал больной", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

По данным Минздрава, на территории Европейского региона ВОЗ в 20 странах зарегистрировано 774 случая заболевания Covid-19 и 19 летальных случаев (Италия - 650 случаев заболевания, Германия - 26, Франция - 18, Испания - 25, Великобритания - 16, Хорватия -3, Австрия - 2, Россия - 2; Финляндия - 2, Швеция - 7, Израиль - 3, Швейцария - 6, Греция - 3, Норвегия - 4, Дания, Румыния, Грузия, Эстония, Северная Македония и Бельгия - по одному случаю).

В то же время, по данным американского Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в мире, по состоянию на 10:50 утра 28 февраля, достигло 83 707. За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 57 странах мира.

Согласно статистике, размещенной на сайте этого центра, по состоянию на 10:30 пятницы количество умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом Covid-19, составляет 2858 человек.

Также сообщается, что выздоровели, по последним данным, 36 612 человек.