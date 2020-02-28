Украинка с круизного лайнера Diamond Princess вылечилась от коронавируса

Новости Украины:Гражданка Украины, в которой обнаружили коронавирус на борту круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии, выписали из больницы.

Украинка, которая заразилась коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess вблизи берегов Японии, вылечилась. Женщину выписали из больницы и перевезли в гостиницу. Об этом заявили в МИД Украины.

"Украинку выписаны из больницы 27 числа и перевезли в гостиницу. Сейчас посольство Украины в Японии предоставляет нашей соотечественнице необходимое содействие. Остальные трое наших граждан продолжают находиться в медицинских учреждениях. Пока что дата их выписки неизвестна", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что состояние еще трех украинцев, которые также заразились коронавирусом на борту лайнера, улучшается.

Напомним, на борту Diamond Princess находились 24 украинца, из которых у четырех обнаружили коронавирус. 20 украинцев до сих пор находятся на борту лайнера.

Как сообщалось, украинцы отказались от эвакуации.