"Зараженный" лайнер у берегов Японии: умер еще один пассажир

Новости мира:В Японии скончался третий пассажир лайнера Diamond Princess.

В Японии умер третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess.

Об этом сообщает NHK со ссылкой на министра здравоохранения Японии.

"Третий пассажир из карантинной Diamond Princess умер. Причиной смерти стала пневмония", - говорится в сообщении.

В Министерстве не сообщили, был ли 80-летний умерший заражен новым коронавирусом.

Мужчина проходил лечение в больнице после того, как он покинул круизный лайнер, где произошла вспышка вируса.

Как известно, в общей сложности 634 пассажира и члены экипажа Diamond Princess дали положительный результат на вирус.

Двое других пассажиров, мужчина и женщина в возрасте 80 лет, умерли в прошлый четверг.