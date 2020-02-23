"Зараженный" лайнер у берегов Японии: умер еще один пассажир

В Японии умер третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess.
Об этом сообщает NHK со ссылкой на министра здравоохранения Японии.
"Третий пассажир из карантинной Diamond Princess умер. Причиной смерти стала пневмония", - говорится в сообщении.
В Министерстве не сообщили, был ли 80-летний умерший заражен новым коронавирусом.
Мужчина проходил лечение в больнице после того, как он покинул круизный лайнер, где произошла вспышка вируса.
Как известно, в общей сложности 634 пассажира и члены экипажа Diamond Princess дали положительный результат на вирус.
Двое других пассажиров, мужчина и женщина в возрасте 80 лет, умерли в прошлый четверг.