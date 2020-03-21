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Российский аналитик считает, что РФ с 2035 уже не будет экспортером нефти

Российский аналитик считает, что РФ с 2035 уже не будет экспортером нефти
05:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Российский независимый аналитик Михаил Крутихин предполагает, что РФ может потерять 40% своего нефтяного производства.

По некоторым подсчетам, к 2035 году Россия может потерять 40% своего нефтяного производства и перестанет быть экспортером нефти, поскольку ее будет недостаточно для обеспечения внутреннего потребления.

Об этом в интервью Укринформу заявил российский независимый аналитик нефтегазового сектора, партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

"70% нефтяных резервов в России являются сложными для добычи. Для того, чтобы качать нефть там, надо цену в более 80 долларов за баррель. Существуют подсчеты, что к 2035 году Россия потеряет 40% своего нефтяного производства и перестанет быть экспортером нефти, будет недостаточно нефти даже для обеспечения внутреннего потребления", - отметил эксперт.

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По его словам, сейчас российские компании выкачивают нефть из тех месторождений, которые уже давно эксплуатируются: "Там уже амортизированы все капитальные затраты, есть инфраструктура, все схемы отработаны. И поэтому просто применяют все современные методы для интенсификации добычи".

Таким образом российские нефтяные компании используют все возможные методы - "но не для новых месторождений, а чтобы выкачать как можно больше из нынешних, по дешевой себестоимости".

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Крутихин указал на то, что инвестиции в новые месторождения окупятся минимум через 7-15 лет, а в нынешней ситуации в РФ этого никто не хочет делать. "Кто сейчас будет вкладывать деньги в то, что окупится минимум через семь лет? В российских нефтяных компаний отсутствует такой горизонт планирования, потому что нет никакой стабильности по налогам, как и уверенности в политической ситуации в России", - заявил он.

Аналитик также убежден, что сейчас в России нет возможностей для увеличения добычи нефти, несмотря на соответствующие заявления: "В России заявили, что увеличат добычу сначала на 200-300 тыс. баррелей, а в течение года могут и на 500 тыс. баррелей. Однако, я не вижу таких возможностей, даже на 200-300 тыс. баррелей. Дело в том, что раньше не было ни одного снижения добычи. И российские компании сейчас не то, чтобы работают на полную мощность, но лихорадочно высасывают ту нефть, которая есть на месторождениях, что уже давно эксплуатируются".

Напомним: 

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Россия, Нефть, РФ, Михаил Крутихин.
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