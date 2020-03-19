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Цена на российскую нефть упала ниже $19

Цена на российскую нефть упала ниже $19
15:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

В связи с эпидемией коронавируса цены на нефть РФ значитьльно снизились, до $19 за баррель.

Российская нефть марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу на торгах 18 марта подешевела на 22% до $18,64 за баррель.

Это минимальный уровень с февраля 2002 г., пишет Argus media.

По данным агентства, на цены повлияла информация об увеличении отгрузок Urals из балтийских портов 1–5 апреля до 2 млн баррелей в сутки – это на 25% больше, чем в аналогичном периоде в марте.

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Цены на мировом нефтяном рынке начали снижаться в январе 2020 года после начала эпидемии коронавируса и последовавшим падением спроса на топливо. Обвал случился 9 марта после развала сделки ОПЕК+. Россия и Саудовская Аравия сразу же объявили о намерении существенно нарастить добычу. Саудовская Аравия, а позднее Ирак, Кувейт и ОАЭ также заявили, что готовы продавать нефть со скидками от мировой цены.

По прогнозам Goldman Sachs, в 2020 г. из-за эпидемии коронавируса мировой спрос на нефть упадет на рекордные 1,1 млн баррелей в день. Цена нефти марки Brent во II квартале 2020 г. может упасть до $20 долларов за баррель, в III и IV кварталах цены поднимутся до $30 и $40 за баррель. Восстановиться до $60 за баррель цена Brent сможет только к концу 2021 г., считают в Goldman Sachs, передают "Ведомости".

9 марта, после обвала нефтяных цен, российский Минфин заявил, что при цене нефти в $25–30 активов Фонда национального благосостояния хватит для покрытия потерь бюджета в течение 6–10 лет. Резкое падение цен на нефть заставило российские власти увеличить оценку проблем с наполнением бюджета. На заседании коллегии Федерального казначейства 18 марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что при текущих ценах на нефть снижение доходов составит почти 3 трлн руб. только из-за "фактора нефти".

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По расчетам Минфина, при цене Urals в $17,4 за баррель бюджет недополучит $3,3 млрд в месяц.

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Россия, Нефть, Цены, РФ, Минфин, Убытки, Карантин.
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