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ЕЦБ выделит 750 миллиардов евро для поддержки экономики еврозоны

ЕЦБ выделит 750 миллиардов евро для поддержки экономики еврозоны
14:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости мира:Для сдерживания последствий от эпидемии коронавируса Европейский центральный банк выделил 750 млрд евро.

Европейский центральный банк на экстренном заседании в среду объявил о новой программе покупки облигаций на сумму 750 миллиардов евро в попытке сдержать последствия эпидемии коронавируса для экономики еврозоны.

Объем планируемых покупок облигаций ЕЦБ на этот год в результате увеличится до 1,1 триллиона евро.

Последние согласованные покупки составляют 6% от ВВП еврозоны, пишет Рейтер.

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"Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных действий, - сказала глава ЕЦБ Кристин Лагард. - Нет никаких ограничений для наших обязательств по отношению к евро. Мы полны решимости использовать весь потенциал наших инструментов в рамках нашего мандата".

Покупки облигаций будут продолжаться до тех пор, пока не закончится "кризисная фаза" эпидемии, впервые в число подпадающих под программу активов будут включены коммерческие бумаги нефинансовых организаций, сообщил ЕЦБ.

Также в покупки впервые включен греческий долг, который до этого ЕЦБ не покупал из-за низкого кредитного рейтинга.

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ЕЦБ сообщил, что готов увеличить объем и продолжительность покупок при необходимости.

В то же время регулятор оставил депозитную ставку без изменений на уровне минус 0,5%, как и на регулярном заседании в прошлый четверг, - это вновь говорит о том, что чиновники, возможно, считают, что очередное снижение стоимости заимствований принесет больше вреда, чем пользы.

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Европа, Банки, Деньги, Коронавирус.
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