Португалия объявила чрезвычайное положение в связи с коронавирусом

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соза объявил о введении чрезвычайного положения в стране для борьбы с пандемией коронавируса.
Об этом он заявил в обращении к нации, сообщает Politico.
"Новые меры позволяют правительству премьер-министра Антонио Кошты ограничивать передвижение людей, временно приостанавливать право работников в жизненно важных секторах, таких как здравоохранение, гражданская защита, безопасность и защита, на забастовку, а также запрещать акции протеста и социальные или религиозные собрания", - говорится в сообщении.
Принятое решение дает правительству возможность действовать быстро, "но это не вакцина и не отличное решение", сказал Ребелу де Соза.
Согласно указу, правительство также может "попросить предоставление услуг" у предприятий и "изменить" их деятельность или цены на товары в соответствии с потребностями страны. Кроме того, правительство может попросить сотрудников в жизненно важных секторах работать в другом месте, нежели обычно, и в другое время.
Новые мероприятия начнутся в четверг и продлятся до 2 апреля, после чего могут быть продлены.
Ранее в среду Кошта заявил, что "введение чрезвычайного положения не означает прекращения демократии".
"Страна не остановится", - подчеркнул он, добавив, что "только в будущем мы сможем остановить эту пандемию".
Как отмечается, чрезвычайное положение было объявлено после того, как министр финансов Португалии Марио Сентено объявил о помощи в размере 9,2 млрд евро для поддержки компаний и домохозяйств, пострадавших от пандемии коронавируса.
На данный момент в Португалии зарегистрировано 642 случая заражения коронавирусом и два летальных исхода.
Напомним:
По состоянию на утро 19 марта, в мире зарегистрировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 8 810 – летальные выздоровели 84 113 человека.
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