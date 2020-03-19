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Португалия объявила чрезвычайное положение в связи с коронавирусом

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Португалия объявила чрезвычайное положение в связи с коронавирусом
10:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Португалии в связи с коронавирусом начал действовать режим чрезвычайной ситуации.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соза объявил о введении чрезвычайного положения в стране для борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом он заявил в обращении к нации, сообщает Politico.

"Новые меры позволяют правительству премьер-министра Антонио Кошты ограничивать передвижение людей, временно приостанавливать право работников в жизненно важных секторах, таких как здравоохранение, гражданская защита, безопасность и защита, на забастовку, а также запрещать акции протеста и социальные или религиозные собрания", - говорится в сообщении.

Принятое решение дает правительству возможность действовать быстро, "но это не вакцина и не отличное решение", сказал Ребелу де Соза.

Согласно указу, правительство также может "попросить предоставление услуг" у предприятий и "изменить" их деятельность или цены на товары в соответствии с потребностями страны. Кроме того, правительство может попросить сотрудников в жизненно важных секторах работать в другом месте, нежели обычно, и в другое время.

Новые мероприятия начнутся в четверг и продлятся до 2 апреля, после чего могут быть продлены.

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Ранее в среду Кошта заявил, что "введение чрезвычайного положения не означает прекращения демократии".

"Страна не остановится", - подчеркнул он, добавив, что "только в будущем мы сможем остановить эту пандемию".

Как отмечается, чрезвычайное положение было объявлено после того, как министр финансов Португалии Марио Сентено объявил о помощи в размере 9,2 млрд евро для поддержки компаний и домохозяйств, пострадавших от пандемии коронавируса.

На данный момент в Португалии зарегистрировано 642 случая заражения коронавирусом и два летальных исхода.

Напомним: 

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Португалия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Эпидемия коронавируса.
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