Коронавирус в мире: Число инфицированных приближается к 219 тысячам

Новости Украины:Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 219 тысячам, выздоровели более 84 тысяч.

В мире по состоянию на утро 19 марта зафиксировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Умерли от коронавируса 8 810 человек. При этом излечились 84 113 человек.

В частности, в Китае насчитывается 81 137 инфицированных COVID-19, умерших – 3 130.

В Италии за сутки умерло 475 человек (общее число погибших — 2978), всего зараженных — 35 713.

В Иране зафиксировано 17, 631 тыс. случаев заболевания (скончались 1,135 тыс.), Испании — 13,716 тыс. (558), Франции — 9,134 тыс. (264), Южной Корее — 8,413 тыс. (84), Германии — 8,198 тыс. (24), США — 5,712 тыс. (103), Великобритании — 2,626 тыс. (104), Швейцарии — 2,269 тыс. (19), Нидерландах — 2,051 тыс. (58), Австрии — 1,646 тыс. (четыре), на территории Японии (с учетом стоящего на карантине в Иокогаме круизного лайнера) — 1,572 тыс. (36), Норвегии — 1,308 тыс. (три), Швеции — 1,279 тыс. (три), Бельгии — 1,243 тыс. (10), Дании — 1,057 (четыре).

Напомним: