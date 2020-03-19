Скачать
Четверг, 19.03.2020
В Украине усилили меры контроля, призыв приостановили, ВОЗ испытывает вакцину от COVID-19 и другое: главные события 18 марта
В Украине усилили меры контроля, призыв приостановили, ВОЗ испытывает вакцину от COVID-19 и другое: главные события 18 марта
Пандемия COVID-19: как распространяется коронавирус (Карта)
Пандемия COVID-19: как распространяется коронавирус (Карта)
Фелипе Коутиньо может сменить Баварию на Челси
Фелипе Коутиньо может сменить Баварию на Челси
Константинов день, Константиновы круги: приметы и обряды на 19 марта
Константинов день, Константиновы круги: приметы и обряды на 19 марта

Коронавирус в мире: Число инфицированных приближается к 219 тысячам

Коронавирус в мире: Число инфицированных приближается к 219 тысячам
08:31 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 219 тысячам, выздоровели более 84 тысяч.

В мире по состоянию на утро 19 марта зафиксировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Умерли от коронавируса 8 810 человек. При этом излечились 84 113 человек.

В частности, в Китае насчитывается 81 137 инфицированных COVID-19, умерших – 3 130.

В Италии за сутки умерло 475 человек (общее число погибших — 2978), всего зараженных — 35 713.

В Иране зафиксировано 17, 631 тыс. случаев заболевания (скончались 1,135 тыс.), Испании — 13,716 тыс. (558), Франции — 9,134 тыс. (264), Южной Корее — 8,413 тыс. (84), Германии — 8,198 тыс. (24), США — 5,712 тыс. (103), Великобритании — 2,626 тыс. (104), Швейцарии — 2,269 тыс. (19), Нидерландах — 2,051 тыс. (58), Австрии — 1,646 тыс. (четыре), на территории Японии (с учетом стоящего на карантине в Иокогаме круизного лайнера) — 1,572 тыс. (36), Норвегии — 1,308 тыс. (три), Швеции — 1,279 тыс. (три), Бельгии — 1,243 тыс. (10), Дании — 1,057 (четыре).

Напомним: 

  1. Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань.

  2. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

  3. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19.

  4. В Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два – смертельные. По состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и г. Киев (2).

  5. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Италия, Испания, Китай, Франция, Иран, Южная Корея, Пандемия, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В больших городах полицейские будут проверять услуги перевозки пассажиров в условиях карантина
02 Индексация пенсий будет проведена с 1 мая - Зеленский
03 Заразившийся коронавирусом нардеп Шахов отреагировал на обращение Зеленского
04 Зеленский и Дуда поговорили об эвакуации украинцев из Польши
05 Проблемы со сном очень опасны для женщин: результаты исследования
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Из Австрии президентским самолетом прилетели украинцы
Из Австрии президентским самолетом прилетели украинцы
Прогноз погоды на 19 марта: в Украине будет тепло и дождливо
Прогноз погоды на 19 марта: в Украине будет тепло и дождливо
Обострение на Донбассе: ранены трое украинских военных
Обострение на Донбассе: ранены трое украинских военных
Сегодня на Землю может обрушиться мощный геомагнитный шторм
Сегодня на Землю может обрушиться мощный геомагнитный шторм
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь