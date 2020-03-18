Вакцина от коронавируса: ВОЗ заявила о старте испытаний

Новости Украины:В ВОЗ заявили о начале испытаний новой вакцины от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19.

Об этом говорится в заявлении ВОЗ, размещенном в микроблоге Twitter.

По словам директора организации Тедроса Аданома Гебреисуса, испытание вакцины началось через два месяца после передачи генетической последовательности коронавируса.

"Это невероятное достижение. Мы благодарим исследователей по всему миру, которые собрались вместе, чтобы систематически оценивать экспериментальную терапию", – отметил он.

Однако, вместе с тем он предупредил, что многочисленные испытания могут не дать четких и убедительных доказательств того, какие методы лечения на самом деле помогут спасти жизни.

"ВОЗ и партнеры организуют исследования во многих странах, в которых эти непроверенные методы лечения сравниваются друг с другом. Это большое международное исследование предназначено для получения надежных данных, которые нам нужны, чтобы показать, какие методы лечения являются наиболее эффективными", – подчеркнул директор ВОЗ.

Напомним:

17 марта Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) сообщил, что в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев Covid-19 (10 в Черновицкой области, по одной – в Житомирской и Киевской областях и два – в Киеве), из них два летальных (по одному в Черновицкий и Житомирской областях).

Инфицированный коронавирусом Covid-19 житель Киевской области и его близкие на данный момент находятся на самоизоляции, сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Так, в настоящее время пациент находится на самоизоляции, за ним установлен медико-санитарный надзор. В ОГА отметили, что близкие мужчины также находятся на самоизоляции.

Автоперевозчики Киевщины с 18 марта до 3 апреля приостанавливают пассажирские перевозки по всей территории области.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала испытания вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом говорится в заявлении ВОЗ, размещенном в микроблоге Twitter. Читайте также В мире коронавирусом заболели 198 тысяч человек, выздоровели почти 82 тысячи По словам директора организации Тедроса Аданома Гебреисуса, испытание вакцины началось через два месяца после передачи генетической последовательности коронавируса. «Это невероятное достижение. Мы благодарим исследователей по всему миру, которые собрались вместе, чтобы систематически оценивать экспериментальную терапию», – отметил он. Однако, вместе с тем он предупредил, что многочисленные испытания могут не дать четких и убедительных доказательств того, какие методы лечения на самом деле помогут спасти жизни. «ВОЗ и партнеры организуют исследования во многих странах, в которых эти непроверенные методы лечения сравниваются друг с другом. Это большое международное исследование предназначено для получения надежных данных, которые нам нужны, чтобы показать, какие методы лечения являются наиболее эффективными», – подчеркнул директор ВОЗ.



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